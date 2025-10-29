Αμπελόκηποι: Συνελήφθη 49χρονος επειδή έδωσε στον ανήλικο γιο του φωτοβολίδες σε ποδοσφαιρικό αγώνα

Ένας 49χρονος συνελήφθη το απόγευμα της 26ης Οκτωβρίου 2025 σε γήπεδο των Αμπελοκήπων, αφού εντοπίστηκε να δίνει στον ανήλικο γιο του δύο φωτοβολίδες, τις οποίες εκείνος ενεργοποίησε κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας εντοπίστηκε μέσω του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας του γηπέδου από αστυνομικούς που είχαν διατεθεί σε μέτρα τάξης για τον αγώνα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ ο ανήλικος δεν συνελήφθη, καθώς θεωρείται ποινικά ανεύθυνος λόγω ηλικίας.