Αμπελόκηποι: Συναγερμός μετά από απειλή για βόμβα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Κυριακής (14/9) έπειτα από απειλητικό email που έφθασε στην Αστυνομία για τοποθέτηση βόμβας σε υποκατάστημα γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ στους Αμπελόκηπους.
Το email αναφέρει, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πως ο εκρηκτικός μηχανισμός έχει προγραμματιστεί να εκραγεί τα μεσάνυχτα, ωστόσο το πιθανότερο σενάριο θέλει να πρόκειται για φάρσα.
Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί (ομάδα ΤΕΕΜ), ενώ έχει αποκλειστεί η οδός Σεβαστουπόλεως.
Λόγω της διενέργειας ελέγχου, πραγματοποιούνται έτσι οι εξής εκτροπές κυκλοφορίας:
- Στην οδό Σεβαστουπόλεως από την οδό Κορινθίας έως την οδό Ήλιδος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας
- Στην οδό Αρκαδίας από το ύψος της Λεωφόρου Μεσογείων