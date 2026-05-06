Αμπελόκηποι: Ποινή φυλάκισης 18 μηνών στην ιδιοκτήτρια του «γηροκομείου»

Ποινή φυλάκισης 18 μηνών, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, επιβλήθηκε στη 72χρονη κατηγορούμενη για το παράτυπο γηροκομείο που λειτουργούσε σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.

Η υπόθεση εκδικάστηκε την Τετάρτη στο Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο, με την ηλικιωμένη γυναίκα να κρίνεται ένοχη από το δικαστήριο για απόπειρα εκβίασης ποσού ύψους 150 ευρώ, για μια πράξη έκθεσης (από τρεις που περιλαμβάνονταν στο κατηγορητήριο) και για απείθεια.

Οι δικαστές δεν δέχθηκαν να αναγνωρίσουν στην κατηγορούμενη τα ελαφρυντικά του σύννομου βίου και της ειλικρινούς μεταμέλειας που ζήτησε.

Αμπελόκηποι: Τι κατέθεσε μάρτυρας στο δικαστήριο

Η 72χρονη συνελήφθη σε επιχείρηση της αστυνομίας και των αρμόδιων υπηρεσιών, μετά από καταγγελία κόρης ηλικιωμένης που βρέθηκε στο παράτυπο γηροκομείο.

Όπως κατέθεσε η καταγγέλλουσα: «Έχω την μητέρα μου με προβλήματα υγείας 72 ετών. Την Μεγάλη Πέμπτη, η μητέρα μου πήρε αιφνιδιαστικά εξιτήριο από το νοσοκομείο 'Γ. Γεννηματάς'. Έπρεπε να βρω μια δομή και Μεγάλη Εβδομάδα ήταν δύσκολο. Έψαχνα γηροκόμο για το σπίτι, αλλά δεν βρήκα. Βρήκα αυτή την αγγελία της κατηγορούμενης στην εφημερίδα. Έψαχνα μια προσωρινή λύση για τη μητέρα μου. Ήταν Μεγάλη Πέμπτη. Τηλεφώνησα και ρώτησα αν μπορούσα να επισκεφθώ το συγκεκριμένο χώρο Δέχθηκε και πήγα».

: Πως ήταν ο χώρος που είδατε; Μάρτυρας: Ήταν ένα αρκετά μεγάλο διαμέρισμα με ευρύχωρο σαλόνι και κάποια δωμάτια ξεχωριστά. Είδα να φιλοξενούνται άνθρωποι στα δωμάτια.

Αμπελόκηποι: Τι είπε στο δικαστήριο η κατηγορούμενη

Η μάρτυρας είπε ότι «συμφωνήσαμε τα χρήματα και άφησα προκαταβολή. Την ίδια ημέρα πήγε η μητέρα μου εκεί. Το άλλο πρωί χτύπησε το τηλέφωνο μου. Ήταν η κατηγορούμενη και σε έξαλλη κατάσταση αξίωνε χρήματα για να μην πετάξει τη μητέρα μου. Έλεγε ότι την κορόιδεψα γιατί ήταν ένα δύσκολο περιστατικό. Ήθελε από 1500 έως 2000 ευρώ, αλλιώς έλεγε ότι θα την πετάξει στον κάδο απορριμάτων. Της έλεγα να μου δώσει λίγο χρόνο να την πάρω από εκεί, να βρω ένα ασθενοφόρο. Δεν μπορούσα να συνεννοηθώ. Πήγα στο διαμέρισμα αλλά δεν μου άνοιξε. Πήρα την αστυνομία δεν άνοιγε όμως ούτε στους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί με πήγαν στο τμήμα να καταθέσω. Η κατηγορούμενη συνέχισε με μηνύματα να με απειλεί και να με βρίζει. Τελικά βρήκα ένα ασθενοφόρο μπόρεσα να πάρω τη μητέρα μου».

Στο δικαστήριο κατέθεσε ο κοινωνικός λειτουργός που είχε διενεργήσει έλεγχο στο συγκεκριμένο χώρο τον περασμένο Απρίλιο. Ο μάρτυρας μετέφερε μία φρικτή εικόνα, περιγράφοντας ότι στον χώρο υπήρχε «μια δυσωδία μάλλον από τα ζώα. Ήταν τέσσερα σκυλιά και μια γάτα».

Όπως είπε, στον χώρο ήταν τέσσερα άτομα σε τέσσερα ξεχωριστά δωμάτια ενώ δεν υπήρχε νοσηλευτής ούτε θεραπαινίδα για τους ασθενείς.

: Σε τι κατάσταση ήταν αυτοί οι άνθρωποι; Μάρτυρας: Βρήκαμε μια κυρία αφυδατωμενη, υποσιτισμένη. Αν δεν είχε γίνει αυτή η επιχείρηση, η γυναίκα θα είχε πεθάνει. Ήταν πραγματικά ετοιμοθάνατη. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να χαρακτηρίσω αυτό το χώρο δομή. Δεν είχε τίποτα, ούτε προσωπικό, ούτε φακέλους ασθενών τίποτα. Δεν υπήρχε κανένας εξοπλισμός. Μόνο η μία κυρία ήξερε τι φάρμακα να πάρει. Οι άλλοι ασθενείς, ήταν εκεί σαν παρκαρισμένοι για να πεθάνουν. Τα τρόφιμα που είδα στο ψυγείο ήταν ληγμένα. Ζώα και άνθρωποι ήταν ένα πράγμα. Δεν υπήρχε καθαριότητα".

Οι μάρτυρες υπεράσπισης που κατέθεσαν στο δικαστήριο ισχυρίστηκαν ότι η κατηγορούμενη παρείχε καλές υπηρεσίες.

Η 72χρονη στην απολογία της είπε ότι νοικιάζει το επίμαχο διαμέρισμα επί 1,5 χρόνο, αρνούμενη την καταγγελία ότι ζήτησε 2000 ευρώ για να δεχθεί ηλικιωμένη. Όπως είπε 500 με 600 ευρώ ζητούσε.

«Εκείνο το πρωί ήρθε η κόρη της κυρίας στο σπίτι και της άρεσε. Το απόγευμα ήρθε η μαμά της ασυνόδευτη από το νοσοκομείο. Την έβαλα στο κρεβάτι και μου ζήτησε τσιγάρο. Η κυρία αυτή έχει επιληψία, ήταν αλκοολική, είχε ζάχαρο και εθισμό στο τσιγάρο. Έγραφαν τα χαρτιά της τα συνοδευτικά ότι είχε ζητήσει μόνη της να φύγει από το νοσοκομείο».