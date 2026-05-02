Αμπελόκηποι: Η ιδιοκτήτρια του «γηροκομείου» απειλούσε με εγκατάλειψη ηλικιωμένων σε κάδους απορριμμάτων

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με τη λειτουργία παράνομου χώρου φροντίδας ηλικιωμένων στους Αμπελόκηπους, όπου την περασμένη Πέμπτη πραγματοποιήθηκε έφοδος από τις αρχές.

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστό το Mega, επικαλούμενο επίμαχες καταγγελίες, οι φιλοξενούμενες γυναίκες φέρονται να ζούσαν υπό καθεστώς εκφοβισμού και κακομεταχείρισης.

Αξίζει να ειπωθεί πως η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μία γυναίκα, αναζητώντας φροντίδα για τη μητέρα της, εντόπισε σχετική αγγελία και ήρθε σε επαφή με την 72χρονη ιδιοκτήτρια του χώρου στους Αμπελόκηπους. Μετά από συνάντηση, συμφώνησαν σε μηνιαία αμοιβή ύψους 650 ευρώ για τη φροντίδα της ηλικιωμένης.

Αμπελόκηποι: Η 72χρονη απειλούσε συγγενείς

Ωστόσο, μόλις μία ημέρα αργότερα, και ενώ η μητέρα της είχε ήδη μεταφερθεί στον χώρο, η 72χρονη επικοινώνησε εκ νέου μαζί της και φέρεται να απαίτησε 2.000 ευρώ, απειλώντας ότι θα κακομεταχειριστεί το συγγενικό της πρόσωπο. Σύμφωνα με την καταγγελία, της είπε ότι αν δεν της δώσει τα χρήματα, «θα κατεβάσει τη μητέρα της από τον τέταρτο όροφο και θα την αφήσει σε κάδο απορριμμάτων».

Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, με τις αρχές να προχωρούν άμεσα σε έρευνα. Κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης, της επιδείχθηκαν φωτογραφίες σεσημασμένων ατόμων, μέσα από τις οποίες αναγνώρισε την 72χρονη ως υπεύθυνη του χώρου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα ήταν ήδη γνωστή στις αρχές, καθώς σε βάρος της υπήρχαν παλαιότερες καταγγελίες για παρόμοια περιστατικά, τον Σεπτέμβριο του 2025 και τον Ιανουάριο του 2021, επίσης σε σχέση με ηλικιωμένα άτομα.

Αμπελόκηποι: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για εμπλοκή συγγενικών προσώπων

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο για έλεγχο, η 72χρονη φέρεται αρχικά να αρνήθηκε να ανοίξει την πόρτα. Τελικά, επέτρεψε την είσοδο, δίνοντας όμως ανακριβή στοιχεία για τις ηλικιωμένες που βρίσκονταν στον χώρο, επιχειρώντας να παραπλανήσει τις αρχές.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων χώρων όπου δραστηριοποιούνταν η 72χρονη, καθώς και πιθανή εμπλοκή συνεργών. Παράλληλα, ερευνάται ο αριθμός των θυμάτων που ενδέχεται να έχουν περάσει από το συγκεκριμένο γηροκομείο.

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών από πλευράς συγγενών των ηλικιωμένων, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, σε ορισμένες περιπτώσεις δήλωσαν αδυναμία να τις παραλάβουν, ακόμη και μετά την παρέμβαση των αρχών.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο ίδιος χώρος φέρεται να λειτουργούσε παράλληλα και ως ξενοδοχείο φιλοξενίας ζώων, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για τις συνθήκες λειτουργίας και την ασφάλεια των ανθρώπων που φιλοξενούνταν εκεί.

Με πληροφορίες από MEGA