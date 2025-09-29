Αμοργός: Κατεβάζει ρολά το ιστορικότερο χειμερινό καφενείο

Το ιστορικότερο χειμερινό καφενείο της Αμοργού, ο «Φωτοδότης», κλείνει οριστικά τις πόρτες του μετά από περισσότερα από 100 χρόνια συνεχούς λειτουργίας.

Το καφενείο, που βρισκόταν στην είσοδο της Χώρας και αποτελούσε σημείο συνάντησης για ντόπιους και επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, πωλήθηκε πρόσφατα και στο χώρο του αναμένεται να λειτουργήσει κατάστημα των ΕΛΤΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση πρόκειται να μεταφερθεί στα Κατάπολα, το κεντρικό λιμάνι του νησιού.

Ο «Φωτοδότης» ήταν γνωστός για την παραδοσιακή του ατμόσφαιρα, τις πολύχρωμες καρέκλες και τη φιλοξενία που προσέφερε, παραμένοντας ανοιχτός και τους χειμερινούς μήνες, όταν τα περισσότερα καταστήματα του νησιού έκλειναν με το τέλος της τουριστικής περιόδου.

Με το κλείσιμό του, οι μόνιμοι κάτοικοι της Χώρας χάνουν το μοναδικό στέκι που λειτουργούσε τον χειμώνα, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για περαιτέρω ερήμωση της περιοχής εκτός σεζόν.

Το καφενείο καταγράφεται σε πηγές ήδη από το 1885, όταν ο Άγγλος περιηγητής Τζέιμς Μπεντ το περιέγραψε σε ταξιδιωτικές του σημειώσεις.