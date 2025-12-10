Αμαλιάδα: 14χρονος «εκβίαζε» 12χρονο και του απέσπασε 8.200 ευρώ

Για παραμέληση ανηλίκου συνελήφθη η μητέρα ενός 14χρονου παιδιού στην Αμαλιάδα, ο οποίος φέρεται επί εβδομάδες να απειλούσε και να «εκβίαζε» έναν 12χρονο, αποσπώντας του χρηματικά ποσά.

Ο 14χρονος στην Αμαλιάδα, όπως προέκυψε από την καταγγελία του έτερου ανηλίκου, φέρεται να τον απειλούσε -από τις 6 Νοεμβρίου- ότι θα τον χτυπήσει.

Ο 12χρονος, υπό τον φόβο των απειλών, άρχισε να παίρνει κρυφά χρήματα από το σπίτι του –μέσα από τις οικονομίες του σπιτιού, με την υπόθεση να αποκαλύπτεται στις 3 Δεκεμβρίου, όταν το παιδί παραδέχθηκε στους γονείς του ότι παρέδωσε στον 14χρονο το ποσό των 8.200 ευρώ.

Μετά την καταγγελία, οι άνδρες της Ασφάλειας Ήλιδας προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του 14χρονου. Εκεί εντόπισαν σχεδόν 100 κροτίδες, μια ηλεκτρονική κονσόλα παιχνιδιού και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία φέρονται να έχουν αγοραστεί με τα χρήματα που είχε αποσπάσει από τον μικρότερο μαθητή.

Ο 14χρονος συνελήφθη, ενώ μαζί του συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, όπως προβλέπει ο νόμος.