Αμαλιάδα: 13χρονη στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό από συμμαθήτριές της

Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε 13χρονη μετά από καβγά μεταξύ μαθητριών σε γυμνάσιο της Αμαλιάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το σχολείο, οι τρεις ανήλικες είχαν έντονο διαπληκτισμό κατά την άφιξή τους, ο οποίος εξελίχθηκε σε συμπλοκή. Εκπαιδευτικοί παρενέβησαν άμεσα και οδήγησαν τις μαθήτριες στο γραφείο της Διεύθυνσης, ενώ ενημερώθηκαν και οι οικογένειές τους.

Η διευθύντρια του σχολείου Άννα Κοκκίνου δήλωσε στην ΕΡΤ Πύργου ότι το επεισόδιο σημειώθηκε πριν από την πρωινή προσευχή και φαίνεται να συνδέεται με προσωπικές διαφορές μεταξύ των μαθητριών. Όπως είπε, οι γονείς στη συνέχεια απευθύνθηκαν στην Αστυνομία.

Η 13χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας συνοδευόμενη από τη μητέρα της. Ο διευθυντής των Επειγόντων Περιστατικών Βαγγέλης Δημητρόπουλος ανέφερε ότι το κορίτσι βρισκόταν σε κατάσταση έντονης ψυχολογικής φόρτισης και έφερε αμυχές και εκδορές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανήλικη ανέφερε ότι συμμαθήτριά της την τραβούσε για αρκετή ώρα από τα μαλλιά, ενώ παραπονέθηκε και για ζάλη μετά το περιστατικό. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις και παρακολούθηση.

Ο γιατρός σημείωσε ότι τα τραύματα που διαπιστώθηκαν ήταν επιφανειακά, ωστόσο έμφαση δόθηκε τόσο στη συναισθηματική κατάσταση της μαθήτριας όσο και στα συμπτώματα που παρουσίασε μετά τη συμπλοκή.

