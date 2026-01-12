Αλυσίδες και χιονοκουβέρτες: Το πρόστιμο για τη μη χρήση ή μεταφορά τους

Με αφορμή τις χιονοπτώσεις που σημειώνονται κατά τόπους σε περιοχές της χώρας, οι αλυσίδες, οι χιονοκουβέρτες και άλλα προβλεπόμενα αντιολισθητικά μέσα για την ασφάλεια των οδηγών έρχονται ξανά στο προσκήνιο.

Η χρήση ή η μεταφορά των αντιολισθητικών αλυσίδων καθίσταται υποχρεωτική σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, για ένα συγκεκριμένο διάστημα. Αυτό σημαίνει πως εάν κατά τη διάρκεια ελέγχου της Τροχαίας, δεν εντοπιστούν στο αυτοκίνητο, ο υπεύθυνος θα επιβαρυνθεί με το προβλεπόμενο από τον νόμο πρόστιμο.

Η περίοδος κατά την οποία οι πολίτες πρέπει να μεριμνούν για αντιολισθητικές αλυσίδες και άλλα αντίστοιχα μέτρα προστασίας, είναι αυτή από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο κάθε έτους. Σημειώνεται, ότι η χρήση τους είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον εκδοθούν αποφάσεις από τις αρμόδιες αρχές (Αστυνομικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις Τροχαίας, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας).

Με τον προηγούμενο ΚΟΚ, ο οδηγός που δεν διέθετε αντιολισθητικά μέσα, αντιμετώπιζε πρόστιμο ύψους 80 ευρώ. Με τον νέο ΚΟΚ και συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 23 «Ταχύτητα και απόσταση μεταξύ οχημάτων», το πρόστιμο ανέρχεται στα 30 ευρώ.

Τα ξημερώματα, μπλόκο της Τροχαίας στήθηκε σε κεντρικό δρόμο της Χαλκιδικής με παγετό, για να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους. «Χωρίς αλυσίδες δεν περνάμε, αλλιώς γυρίζουμε πίσω» δηλώνει περαστικός. Ο συγκεκριμένος δρόμος οδηγεί σε χωριά, τα οποία στο παρελθόν έχουν αποκλειστεί λόγω του χιονιού.