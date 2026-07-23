Αλόννησος: «Πρωταγωνίστρια» των διεθνών μέσων για εναλλακτική πρόταση χαλαρών διακοπών

Η Αλόννησος βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνούς ενδιαφέροντος, ως ένας ιδανικός προορισμός για οικογένειες και για τους λάτρεις της φύσης και των καταδύσεων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αλοννήσου.

Δημοσιεύματα σε Αυστρία, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία ακόμα και από τις ΗΠΑ περιγράφουν τις ομορφιές του νησιού και το προτείνουν ως εναλλακτική λύση για χαλαρές διακοπές.

Η Αλόννησος ανάμεσα στα πέντε ευρωπαϊκά νησιά που αποτελούν εναλλακτικούς προορισμούς

Συγκεκριμένα, το αυστριακό Pitter Yaghting σε άρθρο που υπογράφει η ίδια η Tina Pitter, δίνει συμβουλές για μέρη με γαλαζοπράσινα νερά ταβέρνες «με ένα εκπληκτικό φόντο από πευκοδάση και ελαιώνες» παρουσιάζοντας το ειδυλλιακό τοπίο του νησιού.

Το γερμανικό περιοδικό Holiday Check σε άρθρο της Nele Gerken συγκαταλέγει την Αλόννησο ανάμεσα στα πέντε ευρωπαϊκά νησιά που αποτελούν εναλλακτικούς προορισμούς. Την περιγράφει ως ένα ήσυχο νησί χωρίς νυχτερινή ζωή, το οποίο διαθέτει το μοναδικό θαλάσσιο εθνικό πάρκο της Ελλάδας, το Θαλάσσιο Πάρκο Βόρειων Σποράδων, το οποίο προστατεύει φώκιες και διάφορα είδη δελφινιών.

Επίσης αναφέρεται στο Πατητήρι και στην παλιά πόλη της Χώρας, περιγράφοντάς τους συνοπτικά ως τους μόνους σημαντικούς οικισμούς του νησιού.

Η Αλόννησος κερδίζει το ενδιαφέρον διεθνών μέσων ενημέρωσηςhttps://t.co/mcGE6NNWtZ — ΑΠΕ-ΜΠΕ (@amna_news) July 20, 2026

Αλόννησος: Τα νερά που περιβάλλουν το νησί είναι τα πιο καθαρά του Αιγαίου

Στο ιταλικό Travelthewom με την υπογραφή της Francesca Ferri, η οποία είναι συγγραφέας και ταξίδια με πολιτισμό η Αλόννησος περιγράφεται ως το πιο άγριο και πιο γαλήνιο νησί του συμπλέγματος των Σποράδων και επίσης ως έναν πραγματικό παράδεισο για τους λάτρεις της φύσης και τους οικοτουρίστες.

Περιγράφει τη δυτική ακτή, που χαρακτηρίζεται από ψηλούς, εντυπωσιακούς βράχους, και την ανατολική ακτή, που αποτελείται από μία σειρά από μικρούς κόλπους και μαγευτικές παραλίες με λευκά βότσαλα και που περιβάλλονται από απίστευτα καθαρά νερά. Ως τις πιο όμορφες παραλίες προτείνει τον Λεφτό Γιαλό, που φημίζεται για τα κατάλευκα βότσαλα και τη σμαραγδένια θάλασσα, και το Κοκκινόκαστρο, που φημίζεται για τα κοκκινωπά βράχια του.

Στη συνέχεια αναφέρει ότι τα νερά που περιβάλλουν το νησί είναι τα πιο καθαρά στο Αιγαίο και αποτελούν την καρδιά του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου και Βορείων Σποράδων, του πρώτου θαλάσσιου πάρκου που ιδρύθηκε στην Ελλάδα, συμπληρώνοντας ότι η προστατευόμενη περιοχή αποτελεί το κύριο καταφύγιο της μεσογειακής φώκιας, ενός από τα πιο απειλούμενα είδη της Ευρώπης.

Ακόμη, θεωρεί ότι αυτό καθιστά την Αλόννησο έναν πρωταρχικό προορισμό για κολύμβηση με αναπνευστήρα και καταδύσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας επίσκεψης στο πρώτο υποβρύχιο μουσείο της Ελλάδας, ένα ναυάγιο του 5ου αιώνα π.Χ. κοντά στο νησί Περιστέρα. Τέλος αναφέρεται στο Πατητήρι, που είναι το κύριο λιμάνι, τη Χώρα της Αλονήσσου, και στα ψαροχώρια Στενή Βάλα και Καλαμάκια.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ