Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας - Πότε ξεκινά η θερινή περίοδος

Οι ώρες κοινής ησυχίας συμβάλλουν στη διατήρηση της ποιότητας ζωής και της αρμονικής συνύπαρξης των πολιτών.

Πρόκειται για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους μέσα στην ημέρα κατά τις οποίες περιορίζονται οι θόρυβοι και οι δραστηριότητες που μπορεί να ενοχλήσουν τους γύρω μας. Συνήθως ισχύουν κατά τις μεσημεριανές και νυχτερινές ώρες, με μικρές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την εποχή (θερινή ή χειμερινή περίοδος).

Η ανάγκη για καθιέρωση αυτών των ωρών προκύπτει από τον σύγχρονο τρόπο ζωής, όπου οι έντονοι ρυθμοί, η αστικοποίηση και η έλλειψη προσωπικού χώρου καθιστούν την ησυχία πολύτιμη. Οι ώρες κοινής ησυχίας επιτρέπουν στους ανθρώπους να ξεκουραστούν, να εργαστούν ή να μελετήσουν χωρίς ενοχλήσεις, ενώ συμβάλλουν και στην ψυχική υγεία, μειώνοντας το άγχος και την ένταση.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών, απαγορεύονται δραστηριότητες όπως η δυνατή μουσική, οι εργασίες με θόρυβο (π.χ. τρυπάνια), οι φωνές και γενικά κάθε ενέργεια που διαταράσσει την ηρεμία. Η τήρηση των κανόνων αυτών δεν αποτελεί μόνο νομική υποχρέωση αλλά και ένδειξη σεβασμού προς τους γύρω μας.

Η παραβίασή τους μπορεί να επιφέρει κυρώσεις, όπως πρόστιμα ή συστάσεις από τις Αρχές.

Ωστόσο, πέρα από την επιβολή του νόμου, είναι σημαντική και η καλλιέργεια συνείδησης και κοινωνικής υπευθυνότητας. Όταν οι πολίτες δείχνουν κατανόηση και σεβασμό, δημιουργείται ένα πιο ευχάριστο και ανθρώπινο περιβάλλον.

Ώρες κοινής ησυχίας: Πότε αλλάζουν

Σύμφωνα με τη Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996 οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας είναι οι ακόλουθες: