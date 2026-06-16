Αλλάζει ξανά ο καιρός: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και μπουρίνια

Αλλάζει ξανά ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, ο οποίος ενημέρωσε για ισχυρές καταιγίδες και μπουρίνια που θα επηρεάσουν συγκεκριμένες περιοχές.

Για τον καιρό που θα επικρατήσει το επόμενο 48ωρο, ο μετεωρολόγος του Alpha ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων το βράδυ της Τρίτης 16 Ιουνίου, ότι «τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της διήμερης μεταβολής θα είναι οι ισχυρές καταιγίδες κυρίως μεσημέρι απόγευμα, μπουρίνια, κεραυνούς, χαλαζοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας».

Αναλυτικά, οι περιοχές που επηρεάζονται καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της ηπειρωτικής χώρας. Ωστόσο, η Αττική μένει εκτός των περιοχών που επηρεάζονται. Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος, παρόλο που η αστάθεια θα κάνει το πέρασμά της από την Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα της Τετάρτης, δεν αναμένονται έντονα φαινόμενα.

Αντίθετα, η Κεντρική Ελλάδα, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, η Θεσσαλία και η Χαλκιδική, αναμένεται να δεχθούν τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα αυτής της 48ωρης μεταβολής.

«Μεγάλη προσοχή εκεί για έντονες βροχές και καταιγίδες αύριο το μεσημέρι», τόνισε ο μετεωρολόγος του Alpha.

Ο καιρός της Πέμπτης, της Παρασκευής και του Σαββατοκύριακου

Η αστάθεια του καιρού θα συνεχιστεί και την Πέμπτη 18 Ιουνίου σε παρόμοιο σκηνικό. Τα φαινόμενα θα αρχίσουν να περιορίζονται στην Καβάλα, τις Σέρρες τη Κεντρική Μακεδονία, με λίγα φαινόμενα σε Αττική και Πελοπόννησο.

Από Παρασκευή «ζωηρεύουν τα μελτέμια, περιορίζεται η αστάθεια και ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, πάμε σε πιο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, αλλά με μελτέμια», όπως σχολίασε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας για τον καιρό των επόμενων ημερών.



