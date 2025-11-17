Αλλάζει ο καιρός τις επόμενες ώρες: Επιστρέφει η αφρικανική σκόνη - Η μέρα που πέφτει η θερμοκρασία

Αλλάζει ο καιρός τις επόμενες ώρες με κύρια χαρακτηριστικά του την αφρικανική σκόνη, τους ισχυρούς ανέμους και την πτώση της θερμοκρασίας.

Όπως αναφέρει η ΕΜΥ, από σήμερα, οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης η οποία θα παραμείνει στην ατμόσφαιρα τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου.

Επίσης, αν και σήμερα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, από την Τετάρτη θα πέσει και θα ανέβει ξανά προς το τέλος της εβδομάδας.

Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-11-2025

Αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο όπου από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι και στη Θράκη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις αρχικά 4 με 6, από το μεσημέρι 5 με 7 και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 18-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Θράκη. Τα φαινόμενα που πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, από αργά το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο πιθανόν 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-11-2025

Στα δυτικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις πιο πυκνές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν στα Δωδεκάνησα, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-11-2025

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-11-2025

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και νότια.