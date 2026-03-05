Αλλάζει ο καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Ο καιρός παρουσιάζει μικρή μεταβολή, με βροχοπτώσεις να αναμένονται κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν είναι η Μακεδονία, η Θράκη, η ανατολική και νότια Θεσσαλία, οι Σποράδες, καθώς και το βορειοανατολικό και βόρειο Αιγαίο, ενώ τα φαινόμενα ενδέχεται να φτάσουν έως και την Εύβοια.

Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός παραμένει ανοιξιάτικος, με τις θερμοκρασίες να κινούνται πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Στη δική του εκτίμηση, ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός αναφέρει ότι βροχές αναμένονται από το μεσημέρι στη Μακεδονία και σταδιακά στη Θράκη, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα νησιά του βόρειου Αιγαίου και στις Σποράδες. Τοπικές μπόρες ενδέχεται να σημειωθούν και στη Θεσσαλία, ενώ έως το βράδυ δεν αποκλείεται να επηρεαστούν περιοχές της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, κυρίως η Φθιώτιδα, η Βοιωτία και η Εύβοια. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι κατά κανόνα σύντομα και τοπικού χαρακτήρα, με τη μορφή μπόρας και πιθανόν μεμονωμένων καταιγίδων.

Ο καιρός στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη

Ο καιρός στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις. Προς τα μεσάνυχτα δεν αποκλείεται «να σημειωθεί πρόσκαιρη ψιχάλα, κυρίως στα ανατολικά τμήματα του νομού», σύμφωνα με την ΕΡΤ και την εκτίμηση του Χ. Παρανού. Όσο για τη θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι στον Αργοσαρωνικό δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ.

Για τη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις που θα αυξηθούν εντός της ημέρας και κατά τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθεί ένα σύντομο πέρασμα από τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες, ωστόσο τα φαινόμενα θα είναι σύντομα και μέχρι το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Για το Σαββατοκύριακο, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ενημέρωσε ότι «θα περάσουμε στον καιρό του βοριά. Σάββατο και Κυριακή θα ενισχυθούν σημαντικά οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο», ενώ εκτιμά πως θα σημειωθεί μικρή πτώση της θερμοκρασίας.