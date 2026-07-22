Αλλάζει ο καιρός: Έρχεται κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας

Ο καύσωνας πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά μέχρι και τους 43 βαθμούς, ωστόσο, ο καιρός αλλάζει.

Για την ώρα, οι μετεωρολόγοι μιλούν στις προγνώσεις τους για τους ανέμους τύπου foehn, που όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας «εκτινάσσουν» τη θερμοκρασία και τον κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς.

Ο μετεωρολόγος του Alpha παρουσίασε την εκτίμησή του, σύμφωνα με την οποία αναμένεται σημαντική μεταβολή του καιρού με «βουτιά 10 βαθμών και κακοκαιρία στη συνέχεια».

Αρχικά, ανέφερε: «Στην τελευταία ημέρα του καύσωνα, πέντε νομοί βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού RED CODE λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 42 με 43 βαθμούς στη Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα, τους 42 στη Βοιωτία και την ανατολική Πελοπόννησο και τους 40 με 41 βαθμούς σε Αττική, Κρήτη και Δωδεκάνησα».

Τι εξηγεί ο Γιώργος Τσατραφύλλιας για τον άνεμο τύπου foehn

Όπως γράφει στην ανάρτηση που έκανε την Τετάρτη 22 Ιουλίου: «Οι δυτικοί και νοτιοδυτικοί άνεμοι τύπου foehn θα ανεβάσουν ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία και θα ρίξουν την υγρασία, αυξάνοντας την επικινδυνότητα για πυρκαγιές. Δημιουργούνται όταν κυρίως δυτικά και νοτιοδυτικά ρεύματα από το Ιόνιο αναγκάζονται να ανέβουν στις πλαγιές της Πίνδου. Κατά την άνοδο, ο αέρας ψύχεται και αποβάλλει μέρος της υγρασίας του. Όταν, όμως, περάσει στην ανατολική, υπήνεμη πλευρά της οροσειράς και αρχίσει να κατεβαίνει, συμπιέζεται, θερμαίνεται γρήγορα και γίνεται ακόμη ξηρότερος. Έτσι, στις περιοχές ανατολικά και νοτιοανατολικά της Πίνδου μπορεί να σημειωθεί απότομη άνοδος της θερμοκρασίας και σημαντική πτώση της σχετικής υγρασίας.

Στη συνέχεια, εξηγεί πως «ο συνδυασμός θερμού, ξηρού και κατά τόπους ισχυρού ανέμου ξηραίνει ακόμη περισσότερο τη βλάστηση και αυξάνει σημαντικά τόσο τον κίνδυνο εκδήλωσης όσο και την ταχύτητα εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται ήδη σε κατάσταση συναγερμού».

Πότε αλλάζει ο καιρός

Οι μετεωρολόγοι αναφέρονται σε μία μεταβολή που θα γίνει αισθητή καθώς αναμένεται αξιόλογη πτώση της θερμοκρασίας.

Ο Γιώργος Τστατραφύλλιας εκτιμά ότι: «Από την Πέμπτη ο καύσωνας υποχωρεί, με πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς και ενίσχυση των βοριάδων» και τέλος, πως «την Παρασκευή αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, νέα πτώση της θερμοκρασίας και άνεμοι έως 7 με 8 μποφόρ. Βελτίωση προβλέπεται μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τη θερμοκρασία να παραμένει χαμηλή για την εποχή».

