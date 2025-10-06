Αλλάζει από σήμερα το ωράριο λειτουργίας στο Μετρό Θεσσαλονίκης

Από σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, τίθεται σε ισχύ το νέο ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο θα παραμείνει ενεργό μέχρι τη διακοπή της λειτουργίας του στις 10 Νοεμβρίου, λόγω των απαραίτητων δοκιμών για την επέκταση της γραμμής προς Καλαμαριά.

Μέχρι και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 06:30 – 23:00

Σάββατο και Κυριακή: 08:00 – 23:00

Το ωράριο αφορά τις πρώτες και τελευταίες αναχωρήσεις των συρμών από τους δύο τερματικούς σταθμούς, «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» και «Νέα Ελβετία».

Η προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του μετρό από τις 10 Νοεμβρίου έως και τις 10 Δεκεμβρίου κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι τεχνικές δοκιμές συρμών και συστημάτων στο πλαίσιο της επέκτασης.