Αλλαγή ώρας 2025: Στις 26 Οκτωβρίου γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

Η επιστροφή στη χειμερινή ώρα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, στις 04:00 τα ξημερώματα. Τότε οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω, από τις 04:00 στις 03:00, χαρίζοντας μια επιπλέον ώρα ύπνου.

Η χειμερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2026, οπότε και θα επανέλθει η θερινή.

Η εποχική αλλαγή ώρας εφαρμόζεται δύο φορές τον χρόνο στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε τμήματα του Καναδά, της Αυστραλίας και της Λατινικής Αμερικής. Παρά τη μακρά παράδοση, ειδικοί στην υγεία επισημαίνουν ότι η ξαφνική μεταβολή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ευεξία και τους βιορυθμούς των ανθρώπων.