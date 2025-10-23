Αλλαγή ώρας 2025: Πότε ρυθμίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

Μία ώρα πίσω, δηλαδή από τις 04:00 π.μ. στις 03:00 π.μ., θα μετακινηθούν τα ξημερώματα της Κυριακής (26/10) οι δείκτες των ρολογιών, στο πλαίσιο αλλαγής της ώρας για φέτος, από τη θερινή στη χειμερινή.

Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 19ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα.

Χειμερινή ώρα: Πότε εφαρμόστηκε για πρώτη φορά

Η πρώτη εφαρμογή ήρθε πολύ αργότερα, μέσα στη δίνη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1916 η Γερμανία υιοθέτησε τη θερινή ώρα για να εξοικονομήσει άνθρακα, καύσιμο απαραίτητο για τον στρατό και τη βιομηχανία. Το παράδειγμα ακολούθησαν γρήγορα η Βρετανία και άλλες χώρες. Από τότε, η εναλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας έγινε μέρος της κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας.

Στην Ελλάδα το μέτρο εισήχθη το 1975, μετά την πετρελαϊκή κρίση. Έκτοτε εφαρμόζεται σταθερά κάθε άνοιξη και φθινόπωρο.

Ωστόσο, τα επιχειρήματα υπέρ της αλλαγής έχουν αποδυναμωθεί. Η εξοικονόμηση ενέργειας θεωρείται πλέον περιορισμένη, ενώ έρευνες δείχνουν ότι οι συνεχείς μεταβολές επηρεάζουν τον βιολογικό ρυθμό, την παραγωγικότητα και την υγεία. Δεν είναι τυχαίο ότι η ΕΕ συζητά εδώ και χρόνια την κατάργηση του μέτρου, αν και δεν έχει καταλήξει σε οριστική απόφαση.