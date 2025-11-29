Αλλαγές σε φόρους, μισθούς και οικοδομικές άδειες – Τι προβλέπεται από το 2026

Η κυβέρνηση προωθεί σειρά μεταρρυθμίσεων σε φορολογία, εργασιακά και πολεοδομικές διαδικασίες, παράλληλα με μέτρα στήριξης ευάλωτων ομάδων.

Το οικονομικό επιτελείο αναφέρεται σε παρεμβάσεις που στοχεύουν στη διευκόλυνση της καθημερινότητας και στην ενίσχυση των εισοδημάτων, οι οποίες αναμένεται να ξεδιπλωθούν σταδιακά έως το 2026.

Η εβδομάδα ξεκίνησε με την καταβολή της εφάπαξ ενίσχυσης των 250 ευρώ σε συνταξιούχους και ολοκληρώθηκε με την επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ενοικιαστές. Οι δύο παρεμβάσεις εντάσσονται σε συνολικό πακέτο ύψους άνω των 2,5 δισ. ευρώ.

Κεντρικό στοιχείο της πολιτικής για το επόμενο διάστημα αποτελεί η φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ και έχει ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό του 2026. Το σχέδιο προβλέπει:

μειώσεις φόρου ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών

αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος

ελαφρύνσεις για μισθωτούς και οικογένειες, με σύνδεση και στο ζήτημα του δημογραφικού

Οι αλλαγές αναμένεται να έχουν δημοσιονομικό αποτύπωμα από 1ης Ιανουαρίου 2026.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Συμφωνία κυβέρνησης – κοινωνικών εταίρων

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας με εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως έκανε λόγο για «ιστορική» συμφωνία, η οποία, όπως σημειώνουν τα εμπλεκόμενα μέρη, αίρει ρυθμίσεις της μνημονιακής περιόδου.

Το πλαίσιο προβλέπει:α

επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος μισθολογικών όρων όταν οι διαπραγματεύσεις δεν καταλήγουν σε συμφωνία εντός τριμήνου

μείωση του απαιτούμενου ποσοστού κάλυψης εργαζομένων ανά κλάδο από 50% σε 40% για να επεκτείνεται μια συλλογική σύμβαση

ταχύτερες διαδικασίες διαιτησίας σε περιπτώσεις διαφωνίας

Το υπουργείο υποστηρίζει ότι η αλλαγή θα αυξήσει σταδιακά τον αριθμό εργαζομένων που καλύπτονται από κλαδικές συμβάσεις, με άμεση συνέπεια υψηλότερες αμοιβές σε ορισμένους κλάδους. Το σχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί στις αρχές του 2026.

Νέος φορέας για τις οικοδομικές άδειες

Προχωρά και η μεταρρύθμιση στο σκέλος της δόμησης, με τη δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης (ΕΟΚΕΔ). Ο νέος φορέας θα αναλάβει την έκδοση οικοδομικών αδειών, αρμοδιότητα που σήμερα ανήκει στις Υπηρεσίες Δόμησης των δήμων, οι οποίες αξιολογούνται διαχρονικά ως μία από τις πιο προβληματικές δημόσιες υπηρεσίες.

Η κυβέρνηση αναφέρει ότι στόχος είναι:

η συγκέντρωση όλων των διαδικασιών σε έναν ενιαίο φορέα (one-stop shop)

ο περιορισμός της γραφειοκρατίας

η επιτάχυνση των εκδόσεων αδειών

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ψήφιση του σχετικού νόμου έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, πιλοτική εφαρμογή σε τρεις περιοχές από τον Ιούνιο του ίδιου έτους και πλήρη λειτουργία στις αρχές του 2027.

Οι επόμενες παρεμβάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι

Στο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που προετοιμάζεται για το 2026–2027 περιλαμβάνονται, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές:

νέα χωροταξικά σχέδια για βιομηχανία, ΑΠΕ και τουρισμό

δράσεις του υπουργείου Ανάπτυξης για απλούστευση αδειοδοτήσεων

μέτρα για μείωση ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία

δημιουργία εθνικού Μητρώου Επιδομάτων και Παροχών, με στόχο την πλήρη καταγραφή ενισχύσεων και δικαιούχων

Οι παρεμβάσεις, όπως τονίζεται από κυβερνητικούς παράγοντες, στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργίας του κράτους και την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προστεθούν και άλλες πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα.