Αλκοόλ: Διαθέσιμα στα φαρμακεία τα self tests για τους οδηγούς

Self tests για τη μέτρηση της ποσότητας αλκοόλ στον οργανισμό, βρίσκονται πλέον διαθέσιμα στα ελληνικά φαρμακεία, ως ένα νέο μέτρο πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων.

Πλέον οι οδηγοί μπορούν να έχουν στα χέρια τους ένα εργαλείο αυτοελέγχου, προτού αποφασίσουν εάν πρέπει ή όχι να πιάσουν το τιμόνι.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, είναι πολύ εύκολο στη χρήση του. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πατήσετε τις δύο άκρες του τεστ και να φυσήξετε. Μέσα σε 60'' θα έχει εμφανιστεί η ανάλογη ένδειξη που θα σας λέει εάν έχετε - ή όχι - υπερβεί το όριο της ποσότητας αλκοόλ.

Τα self tests πωλούνται στη συσκευασία των δύο, με την τιμή να κυμαίνεται από τα 7 έως τα 8 ευρώ.

Να σημειωθεί πως τα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι θετικά όσον αφορά την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς υπολογίζεται ότι το 25% των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στις χώρες-μέλη οφείλεται σε υπερκατανάλωση αλκοόλ.