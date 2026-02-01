Άλκης Καμπανός: Άγνωστοι βανδάλισαν χώρο μνήμης - Καταδικάζει η δήμαρχος Καλαμαριάς

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, ωστόσο προβληματισμό προκαλεί το περιστατικό βανδαλισμού που παρατηρήθηκε σε χώρο μνήμης του 19χρονου, στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Άγνωστοι βανδάλισαν γκράφιτι με σύνθημα για τη δολοφονία του Άλκη Καμπάνου, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της δημάρχου Καλαμαριάς, Χρύσας Αράπογλου.

«Μια μέρα που η μνήμη του Άλκη μάς θυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο πού οδηγεί το τυφλό μίσος και η οπαδική βία, άγνωστοι χούλιγκαν βανδάλισαν το γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς και τα γκράφιτι γύρω από αυτό. Μια πράξη ντροπής. Μια πράξη που προσβάλλει την πόλη μας, τον αθλητισμό και τις αξίες μας», έγραψε σε σχετική ανάρτηση η δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου.

Άλκης Καμπανός: Η ανάρτηση της δημάρχου Καλαμαριάς

«Μια μέρα που η μνήμη του Άλκη μάς θυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο πού οδηγεί το τυφλό μίσος και η οπαδική βία, άγνωστοι χούλιγκαν βανδάλισαν το γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς και τα γκράφιτι γύρω από αυτό.

Μια πράξη ντροπής.

Μια πράξη που προσβάλλει την πόλη μας, τον αθλητισμό και τις αξίες μας.

Ιδιαίτερα αυτή τη χρονιά, που ο Απόλλων Καλαμαριάς γιορτάζει τα 100 χρόνια ιστορίας του. Εκατό χρόνια προσφοράς στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και στην κοινωνία της πόλης μας, εκατό χρόνια που δεν επιτρέπεται να σκιάζονται από πράξεις βίας και φανατισμού.

Τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή την τραγωδία και την απώλεια φιλάθλων του ΠΑΟΚ, είδαμε κάτι βαθιά ανθρώπινο: πώς ο αθλητισμός μπορεί να ενώσει, να γεννήσει αλληλεγγύη, να φέρει κοντά ανθρώπους πέρα από χρώματα και ομάδες. Αυτός είναι ο αθλητισμός που πιστεύουμε και υπερασπιζόμαστε.

Στους αθλητικούς συλλόγους της Καλαμαριάς τα παιδιά μαθαίνουν από μικρά την έννοια του ευ αγωνίζεσθαι, του σεβασμού, της συνεργασίας και της ειρηνικής συνύπαρξης. Εκεί καλλιεργούνται αξίες ζωής, όχι μίσος και διχασμός.

Η Καλαμαριά δεν θα ανεχθεί τη βία.

Δεν θα αφήσουμε κανέναν να δηλητηριάζει τον αθλητισμό, να προσβάλλει τη μνήμη ενός νέου ανθρώπου που χάθηκε άδικα, να επιχειρεί να σπείρει φόβο και διχασμό.

Με μηδενική ανοχή στη βία.

Με σεβασμό στη μνήμη και την ανθρώπινη ζωή.

Με πίστη ότι ο αθλητισμός ενώνει!»