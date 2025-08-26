Άλιμος: Μαθητές πήγαν να παίξουν στο προαύλιο Δημοτικού και βρήκαν όπλο

Ένα όπλο στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου βρήκαν τρεις 16χρονοι, το βράδυ της Δευτέρας (25/8).

Οι μαθητές είχαν δώσει ραντεβού για να παίξουν στο προαύλιο, όταν ο ένας από τους τρεις που έφτασε πρώτος, μπαίνοντας είδε το όπλο, δίπλα στην είσοδο.

Σύμφωνα με το notia.gr, πήρε τηλέφωνο την Άμεση Δράση και μέσα σε λίγα λεπτά έσπευσαν στο σχολείο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και ένα περιπολικό.

Επειδή βρέθηκε σε εμφανές σημείο, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι κάποιος το πέταξε εκεί για να το «ξεφορτωθεί», υπό τον φόβο για πιθανό έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα πιστόλι Glock ρέπλικα. Πρόκειται για όπλο που συνηθίζουν να χρησιμοποιούν για ληστείες.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, που δήλωσε στο notia.gr, πως χθες ήταν η πρώτη ημέρα, μετά τις διακοπές, που άνοιξαν ξανά τα προαύλια των σχολείων του Αλίμου για να παίζουν τα παιδιά.

Ο φύλακας άνοιξε την κεντρική είσοδο του σχολείου στις 17:30, ωστόσο δεν αντιλήφθηκε την ύπαρξη του όπλου που απεστάλη για έλεγχο στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου.