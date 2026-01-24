Άλιμος: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν 13χρονο - Του έσπασαν οστό κάτω από το μάτι

Ένας 13χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από επίθεση που δέχθηκε στον Άλιμο από ομάδα περίπου δέκα ανηλίκων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο μαθητής υπέστη κάταγμα στο οστό κάτω από το δεξί του μάτι.

Το περιστατικό καταγράφηκε το απόγευμα της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου 2026, λίγο μετά τις 19:00, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων, στην περιοχή του Αλίμου. Ο 13χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική.

Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα από το Τμήμα Ασφαλείας Αλίμου, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι εμπλεκόμενοι και να εντοπιστούν οι δράστες.