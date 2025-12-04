Αλέξης Τσίπρας: Τα μηνύματα και οι αντιδράσεις για την «Ιθάκη» - Για ποιους άφησε αιχμές

Σε πολιτική δήλωση μείζονος σημασίας εξελίχθηκε η χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» από τον Αλέξη Τσίπρα, στο θέατρο Παλλάς, όπου ο πρώην πρωθυπουργός περιέγραψε με σαφήνεια το πλαίσιο ενός νέου πολιτικού φορέα.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε πλήθος στελεχών του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, δημιουργώντας όμως εμφανή αμηχανία σε πολλά πρόσωπα που είτε συμμετείχαν είτε παρακολούθησαν «διακριτικά» από τον εξώστη, επισημαίνει η ΕΡΤ.

Στην ομιλία του, ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι η χθεσινή συγκέντρωση «δεν ήταν παρουσίαση βιβλίου, αλλά η αφετηρία ενός νέου εγχειρήματος». Παρουσίασε το «κέλυφος» του νέου φορέα, ο οποίος- όπως είπε- θα βασιστεί σε: οργάνωση από τη βάση, τοπικές, κλαδικές και περιφερειακές δομές, διαδικασίες αυτοοργάνωσης ανοιχτές σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες.

Αλέξης Τσίπρας: Οι αιχμές προς τα υπάρχοντα κόμματα της Κεντροαριστεράς

Ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε έμμεση αλλά σαφή κριτική στα υπάρχοντα κόμματα της Κεντροαριστεράς, δηλώνοντας ότι «δεν αποτελούν μέρος της λύσης, αλλά μέρος του προβλήματος». Η φράση του «κάποιοι θέλουν να είναι πρώτοι στο χωριό» ερμηνεύθηκε ως ευθεία βολή προς το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Παράλληλα, όσοι από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς βρίσκονταν στην αίθουσα- μεταξύ των οποίων οι Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης- παρακολούθησαν από τον εξώστη, επιλογή που αποδόθηκε στην πρόθεση του επιτελείου Τσίπρα να δείξει παρουσία αλλά και απόσταση.

Η εκδήλωση σημαδεύτηκε από έντονη αμηχανία σε πολλά πρόσωπα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ μεταξύ άλλων δεν υπήρχαν προσκλήσεις, με αποτέλεσμα να μην είναι σαφές ποιοι ήταν επιθυμητοί και ποιοι όχι στο νέο εγχείρημα.

Παράλληλα, ορισμένα στελέχη που είχαν βρεθεί στο στόχαστρο του βιβλίου (π.χ. Έφη Αχτσιόγλου, Αλέξης Χαρίτσης) ήταν παρόντα, χωρίς να κάνουν δηλώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως από το «στρατόπεδο Κασσελάκη», παρευρέθηκαν στελέχη όπως η Δώρα Αυγέρη και ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, ενώ από την άλλη, χαρακτηριστική ήταν η απουσία του Παύλου Πολάκη.

Στο Παλλάς εμφανίστηκαν επίσης, πρόσωπα από το παλιό «αντιμνημονιακό τόξο», μεταξύ των οποίων οι Κατερίνα Παπακώστα και Κώστας Ζουράρις, δημιουργώντας- σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους- μια «ατμόσφαιρα 2015».

Ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε ότι η «Ιθάκη» θα ταξιδέψει σε όλη τη χώρα, με τις περιοδείες να αποτελούν την πρακτική έναρξη της αυτοοργάνωσης και τη βάση πάνω στην οποία θα διαμορφωθεί ο νέος φορέας.

Πολλοί από τους παρευρισκόμενους- όπως ανέφεραν οι σχολιαστές- δεν περίμεναν ότι θα προχωρούσε τόσο γρήγορα στην παρουσίαση του σχεδίου του.

Αλέξης Τσίπρας: Οι αντιδράσεις για την «Ιθάκη»

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το 36ο Greek Economic Summit που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, σχολίασε τα εξής για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη»: «Ήλπιζα ότι θα μέναμε στα θέματα της ατζέντας. Εγώ είπα μια κουβέντα που θέλω να επαναλάβω και να διατυπώσω το ερώτημα. Εσείς θα μπαίνατε σε ένα καράβι που ο καπετάνιος το έστειλε μια φορά στα βράχια; Διαβάζοντας το βιβλίο βλέπω ότι έσπευσε να βγει πρώτος από το πλοίο, πήρε όλες τις σωσίβιες λέμβους και τα σωσίβια και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα».

«Αφού σκόρπισε το κόμμα του σε πέντε κομμάτια, αποφάσισε να γράψει βιβλίο για να μαζέψει πίσω ακριβώς τα ίδια πρόσωπα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αμετροεπής, αμετανόητος, αλαζόνας. Το rebranding του κ. Τσίπρα κατέληξε το πιο σύντομο ανέκδοτο» σχολιάζει, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη:

«Αφού σκόρπισε το κόμμα του σε πέντε κομμάτια, αποφάσισε να γράψει βιβλίο για να μαζέψει πίσω ακριβώς τα ίδια πρόσωπα. Αντί να μπει σε όλο αυτόν τον κόπο, θα μπορούσε κάλλιστα να συγκαλέσει κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και των διασπάσεών του. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αμετροεπής, αμετανόητος, αλαζόνας. Αυτοπροσδιορίζεται ως η επιτομή της εντιμότητας ο πρωθυπουργός των «παρα- υπουργείων Δικαιοσύνης», των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών, του φωτογραφικού Ποινικού Κώδικα και της στοχοποίησης των πολιτικών αντιπάλων του στο όνομα μιας σκευωρίας. Όσο και να προσπαθεί να γυρίσει τη χώρα στο 2015, εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά, χτίζοντας την Ελλάδα του 2030. Το «rebranding» του κ. Τσίπρα κατέληξε το πιο σύντομο ανέκδοτο».

Άμεση ήταν η απάντηση του ΠΑΣΟΚ μέσω ανακοίνωσης, λέγοντας πως «ο κ. Τσίπρας επανέλαβε στερεότυπα και παπαγάλισε τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας ότι «δεν υπάρχει αντίπαλος». Ξεχνά ότι είναι ο υπαίτιος των δύο νικών Μητσοτάκη;».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Ο κ. Τσίπρας επανέλαβε στερεότυπα και παπαγάλισε τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας ότι «δεν υπάρχει αντίπαλος». Ξεχνά ότι είναι ο υπαίτιος των δύο νικών Μητσοτάκη; Ξεχνά πως ως αξιωματική αντιπολίτευση, έχασε το μισό της εκλογικής του δύναμης ανεβάζοντας τη Νέα Δημοκρατία στο 41% λειτουργώντας ως μέγας χορηγός της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης όλων των εποχών;

Στο παρελθόν μας συστήθηκε αγκαλιά με τα ψέματα, σήμερα επιστρέφει αγκαλιά με τα συμφέροντα παίζοντας το παιχνίδι του κ.Μητσοτάκη. Μίλησε για ιδιοτέλειες ενώ ο ίδιος χωρίς δισταγμό διέλυσε το κόμμα του και συκοφάντησε τους συντρόφους του. Αντί να καταγγείλει την κυβερνητική πολιτική, επέλεξε να της βάλει πλάτη αντιπολιτευόμενος… την αντιπολίτευση. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή για στιβαρό κοινωνικό κράτος, ισχυρούς θεσμούς και κοινωνική δικαιοσύνη.

Ο κ.Τσίπρας είναι ταυτισμένος με το χθες, με τις μεγάλες περικοπές στις συντάξεις, τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, την κατάργηση του ν . 3869/2010, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, την παράδοση των δανείων στα ξένα funds, την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, τη φοροεπιδρομή στη μεσαία τάξη, τα παιχνίδια χειραγώγησης των θεσμών. Το rebranding αποδείχτηκε rewriting της μεγάλης εξαπάτησης του ελληνικού λαού».