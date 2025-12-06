Αλέξης Γρηγορόπουλος: Ολοκληρώθηκε η πρώτη πορεία στη μνήμη του - Κλειστές Πανεπιστημίου και Σταδίου

Ξεκίνησε η μαθητική-φοιτητική πορεία στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου, που σαν σήμερα, πριν από 17 χρόνια, δολοφονήθηκε από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Με ισχυρή αστυνομική παρουσία, η πορεία βρίσκεται σε εξέλιξη και οι οδοί της Πανεπιστημίου και της Σταδίου, είναι κλειστές.

Λίγο μετά τις 12:00, φοιτητικές οργανώσεις και μαθητές άρχισαν να συγκεντρώνονται στα Προπύλαια για να τιμήσουν την μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου στην καθιερωμένη πορεία προς το Σύνταγμα.

Με συνθήματα, όπως «Κανένας Δεκέμβρης δεν τελείωσε ποτέ. Αλέξης Γρηγορόπουλος πάντα παρών» και «Η φλόγα της εξέγερσης θα καίει για πάντα μέσα μας» οι φοιτητές στέλνουν τα δικά τους μηνύματα μπροστά από το Πανεπιστήμιο πριν την έναρξη της πορείας.

Ακόμη μεγαλύτερος αναμένεται να είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων, στην πορεία που θα γίνει το απόγευμα.

Αλέξης Γρηγορόπουλος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί σταθμοί του Μετρό

Με αφορμή τις συγκεντρώσεις μνήμης στον Αλέξη Γρηγορόπουλο που δολοφονήθηκε σε ηλικία 15 ετών στα Εξάρχεια, τίθενται σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα.

Η Αστυνομία αποφάσισε να κλείσει ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» στις 9 το πρωί, ενώ ο σταθμός «Σύνταγμα» έκλεισε στις 11:0 το πρωί και θα παραμείνει κλειστός μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι. Θα ανοίξει πάλι, στις 17:00 το απόγευμα.

Η ΕΛΑΣ λέει σε ανακοίνωσή της ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και θα εξαρτώνται από τις κυκλοφοριακές συνθήκες. Παράλληλα, η Τροχαία Αττικής έχει προγραμματίσει μέτρα για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τη στάθμευση και την κίνηση στα σημεία των εκδηλώσεων, τόσο για τη δική τους εξυπηρέτηση όσο και για την αποφυγή περαιτέρω κυκλοφοριακών προβλημάτων.