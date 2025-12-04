Αλέξης Γρηγορόπουλος: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο στην Αθήνα

Πορείες μνήμης αναμένεται να πραγματοποιηθούν το ερχόμενο Σάββατο (6/12), καθώς συμπληρώνονται 17 χρόνια από τη δολοφονία του 16χρονου μαθητή Αλέξη Γρηγορόπουλο από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα, στην περιοχή των Εξαρχείων.

Η ΕΛ.ΑΣ. θα προχωρήσει το μεσημέρι και το απόγευμα του Σαββάτου σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, στο περιθώριο των διαδηλώσεων που πραγματοποιούνται για τη δολοφονία Γρηγορόπουλου.

Αλέξης Γρηγορόπουλος: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες ενώ από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας».

«Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων».