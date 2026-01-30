Αλεξανδρούπολη: Πέθανε 5χρονο παιδί

Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε -από τους γονείς του στην Αλεξανδρούπολη- ένα 5χρονο παιδί στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, έφυγε από τη ζωή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και όσα είπαν οι γονείς του 5χρονου, που το μετέφεραν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, φέρεται να περνούσε κάποιου είδους ίωση τις τελευταίες ημέρες.

Χθες, μάλιστα, αναμένονταν το πόρισμα από το Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διακομίσθηκε το 5χρονο για να διενεργηθεί νεκροψία - νεκροτομή, τα αποτελέσματα της οποίας δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Ωστόσο, ούτε ο ιατροδικαστής της Αλεξανδρούπολης προσδιόρισε την αιτία θανάτου και έτσι στάλθηκαν ιστολογικά δείγματα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για περαιτέρω εξετάσεις.

Με πληροφορίες από e-evros.gr