Ελλάδα

Αλεξανδρούπολη: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άβαντα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με έξι οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 19:00 την Κυριακή σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στον Άβαντα Αλεξανδρούπολης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με έξι οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνουν στελέχη της υπηρεσίας διερεύνησης εμπρησμών του Έβρου, προκειμένου να εξακριβώσουν τα αίτια της πυρκαγιάς.

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