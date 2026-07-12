Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 19:00 την Κυριακή σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στον Άβαντα Αλεξανδρούπολης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με έξι οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνουν στελέχη της υπηρεσίας διερεύνησης εμπρησμών του Έβρου, προκειμένου να εξακριβώσουν τα αίτια της πυρκαγιάς.

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