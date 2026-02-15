Αλεξανδρούπολη: 84χρονος βρέθηκε νεκρός με πολλαπλές μαχαιριές - 15χρονος ομολόγησε το έγκλημα

Στις συλλήψεις τριών ατόμων προχώρησαν οι Αρχές της Αλεξανδρούπολης, για τη δολοφονία του 84χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, με πολλαπλές μαχαιριές

Την Πέμπτη ο αδελφός του 84χρονου τον βρήκε νεκρό στο σπίτι του, στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Άμεσα ειδοποίησε τις Αρχές και ξεκίνησαν οι έρευνες, για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών του εγκλήματος.

Έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, η αστυνομία προσήγαγε τρία άτομα, τα οποία ο 84χρονος είχε καταγγείλει το προηγούμενο διάστημα, υποστηρίζοντας πως τον είχαν κλέψει στην λαϊκή αγορά.

Ωστόσο, ο ίδιος δήλωσε τότε στις Αρχές πως δεν επιθυμούσε την ποινική τους δίωξη.

Ένας εκ των τριών συλληφθέντων, ένας 15χρονος, κατά την απολογία του ομολόγησε τη δολοφονία του, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εστιάζουν στα κίνητρα αλλά και στον ακριβή ρόλο που είχε ο καθένας από τους εμπλεκόμενους.

Σύμφωνα με το e-evros.gr, οι δράστες εισέβαλαν στο σπίτι του 84χρονου με σκοπό να του κλέψουν τις τραπεζικές κάρτες και χρήματα και όταν τους αντιλήφθηκε, τον μαχαίρωσαν πολλές φορές, σε όλο το σώμα.

Οι τρεις συλληφθέντες με την δικογραφία που θα σχηματιστεί σε βάρος τους, θα παραπεμφθούν σε ανακριτή και εισαγγελέα για να απολογηθούν.