Αλεξανδρούπολη: 3χρονο παιδί μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο - Συνελήφθη η μητέρα του

Παιδί ηλικίας 3 ετών μεταφέρθηκε νεκρό στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Η μητέρα του, η οποία το μετέφερε στο νοσοκομείο, συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης.

Αλεξανδρούπολη: Το παιδί ήταν ήδη νεκρό όταν το πήγαν στο νοσοκομείο

Παρά την κινητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, οι γιατροί διαπίστωσαν πως το παιδί ήταν ήδη νεκρό όταν το παρέλαβαν. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εικόνα του παιδιού παρομοίαζε με αυτή του υποσιτισμού, ενώ το γεγονός έθεσε αμέσως σε πλήρη κινητοποίηση τις Αρχές.

Από την Εισαγγελία Αλεξανδρούπολης δόθηκε εντολή για νεκροψία-νεκροτομή η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ωρών, από τον ιατροδικαστή του νοσοκομείου και καθηγητή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η μητέρα μαζί με τα άλλα δύο παιδιά της διέμενε σε συγγενικό πρόσωπο στην Αλεξανδρούπολη ενώ ο σύζυγος και πατέρας των παιδιών είναι τουρκικής καταγωγής και διαμένει στη Γερμανία όπου εργάζεται.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.