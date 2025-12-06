Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Συλλήψεις και προσαγωγές για τα επεισόδια στην πορεία - «Εμείς θα πούμε την τελευταία λέξη»

Ολοκληρώθηκε η πορεία για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Με κεντρικό σύνθημα «Εμείς θα πούμε την τελευταία λέξη, αυτές οι μέρες είναι του Αλέξη» οργανώσεις και συλλογικότητες της Αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου συγκεντρώθηκαν αρχικά στα Προπύλαια και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν μέχρι το Σύνταγμα.

Λίγο προτού ολοκληρωθεί η διαδήλωση, η κεφαλή της πορείας προσπάθησε να στρίψει στην οδό Μπενάκη για να κατευθυνθεί στα Εξάρχεια, όπου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση μπροστά από το μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μεσολογγίου.

Ωστόσο, στη συμβολή των οδών Μπενάκη με Πανεπιστημίου, αστυνομικές δυνάμεις είχαν παραταχθεί. Στο σημείο επικράτησε ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις να τους απωθούν κάνοντας χρήση χημικών.

Στη συνέχεια τα υπόλοιπα μπλοκ της διαδήλωσης κατευθύνθηκαν προς την Ομόνοια, όπου και ολοκληρώθηκε η πορεία.

Σημειώνεται πως έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Πώς ξέσπασαν τα επεισόδια στην Αθήνα

Τα επεισόδια στην Αθήνα σημειώθηκαν περίπου στις 8 το βράδυ στο κέντρο, στην πορεία στη μνήμη του Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου.

Όταν η πορεία έφτασε στη συμβολή της Πανεπιστημίου με την Εμμανουήλ Μπενάκη, ομάδα διαδηλωτών προσπάθησε να κατευθυνθεί προς τα Εξάρχεια ωστόσο αστυνομικοί των ΜΑΤ δεν τους το επέτρεψαν. Στο σημείο επικράτησε ένταση με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε χρήση χημικών.

Κατά το περιστατικό οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 6 συλλήψεις και ακόμα δύο στη συμβολή των οδών Μαυρομιχάλη και Ακαδημίας ενώ από το πρωί έχουν γίνει 38 προσαγωγές εκ των οποίων οι 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Η πορεία στη Θεσσαλονίκη

Ολοκληρώθηκε σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης η πορεία μνήμης για τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Φοιτητές, συλλογικότητες του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στην Καμάρα και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία για τον μαθητή που έπεσε νεκρός σαν σήμερα στα Εξάρχεια.

Νωρίτερα στο πλαίσιο αστυνομικών μέτρων για την αποφυγή επεισοδίων, αστυνομικοί προχώρησαν στην προληπτική προσαγωγή δέκα ατόμων, σε δρόμους γύρω από την Καμάρα όπου με τη λήξη της πορείας επέστρεψαν και παραμένουν διαδηλωτές με την παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης και την Εγνατία οδό κλειστή προς τα πανεπιστήμια.