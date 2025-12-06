Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Επεισόδια στην πορεία για τη μνήμη του στην Αθήνα

Επεισόδια σημειώνονται, αυτή την ώρα, στην πορεία για τη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ η πορεία βρισκόταν προς το τέλος της στην οδό Πανεπιστημίου, μέρος αυτής προσπάθησε να κατευθυνθεί προς τα Εξάρχεια και δυνάμεις των ΜΑΤ τους απώθησαν κάνοντας χρήση χημικών.

Νωρίτερα υπήρξε προσυγκέντρωση στην πορεία μνήμης που είναι ήδη σε εξέλιξη και έχει ξεκινήσει από τα Προπύλαια, ενώ στις 21:00 είναι προγραμματισμένη όπως κάθε χρόνο η καθιερωμένη συγκέντρωση.

Φωτ.: Eurokinissi

Μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί 37 προσαγωγές, ενώ οι συλλήψεις έγιναν τρεις.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω πορείας που πραγματοποιείται στη μνήμη του Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πανεπιστήμιου ενώ αναμένεται να κλείσουν και άλλοι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας.

Υπενθυμίζεται πως το πρωί, πολίτες κάθε ηλικίας, γονείς με μικρά παιδιά από νωρίς το πρωί άφηναν λουλούδια και στεφάνια στο σημείο της δολοφονίας του στα Εξάρχεια.

Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Το χρονικό των γεγονότων

Το βράδυ της 6ης Δεκεμβρίου του 2008, ο 37χρονος ειδικός φρουρός, Επαμεινώνδας Κορκονέας, πυροβόλησε και σκότωσε στα Εξάρχεια τον 15χρονο μαθητή, Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Την επομένη κιόλας, ξέσπασε κύμα νεανικής οργής με πανελλαδική εμβέλεια, που οδήγησε σε πρωτοφανούς έντασης ταραχές.

Ο δολοφονημένος Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος βρισκόταν στα Εξάρχεια μαζί με τον φίλο του, Νίκο Ρωμανό, σήμερα προφυλακισμένο για την υπόθεση της έκρηξης σε διαμέρισμα των Αμπελοκήπων.

O Επαμεινώνδας Κορκονέας πρωτόδικα καταδικάστηκε σε ισόβια για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, ενώ ο δεύτερος ειδικός φρουρός που βρισκόταν μαζί του, Βασίλης Σαραλιώτης σε δέκα χρόνια κάθειρξη για συνέργεια.

Τον Ιούλιο 2019 ο Κορκονέας έσπασε τα ισόβια και βγήκε από τη φυλακή, λόγω της απόφασης του Εφετείου να του αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του προτέρου έντιμου βίου.

Κατά της εφετειακής απόφασης ασκήθηκαν δύο αναιρέσεις από τον Άρειο Πάγο κι έτσι τον περασμένο Ιούνιο ο Κορκονέας επέστρεψε στη φυλακή για να εκτίσει την υπόλοιπη ποινή, καθώς τελικά το Εφετείο Λαμίας απέρριψε την αναγνώριση ελαφρυντικού.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ