Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά ο αρχηγός της «17 Νοέμβρη»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιστροφής του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στις φυλακές Κορυδαλλού, έπειτα από την αναίρεση της απόφασης που του είχε επιτρέψει να αποφυλακιστεί προσωρινά με όρους.

Νωρίς το πρωί της Τρίτης (16/6), λίγο πριν από τις 07:45, ο καταδικασμένος για τη συμμετοχή του ως ηγετικό στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη» αναχώρησε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε με όχημα της Αστυνομίας, συνοδευόμενο από δυνάμεις της Αντιτρομοκρατικής και της ΕΛ.ΑΣ.

Η αυτοκινητοπομπή κατευθύνθηκε προς τον Πειραιά, όπου ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος πρόκειται να παρουσιαστεί στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών, ο οποίος θα εκδώσει τη σχετική εντολή για την επιστροφή του στο σωφρονιστικό κατάστημα Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο να οδηγηθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για τις προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης που συνοδεύουν μια σύλληψη, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την παρέμβαση του Αρείου Πάγου, ο οποίος ανέτρεψε το βούλευμα που είχε εγκρίνει την προσωρινή αποφυλάκισή του.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος εκτίει ποινή 17 ισόβιων καθείρξεων, καθώς και επιπλέον ποινή φυλάκισης 25 ετών.