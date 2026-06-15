Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Επιστρέφει στη φυλακή ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στη φυλακή, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου σε σχηματισμό συμβουλίου αποφάσισε να αναιρεθεί το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που του έδειξε την έξοδο από τη φυλακή.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αρχηγός της οργάνωσης «17 Νοέμβρη», βγήκε από τη φυλακή πριν από δύο εβδομάδες. Την ίδια ώρα, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης, ο οποίος μελέτησε τη δικογραφία, εισηγήθηκε την άσκηση αναίρεσης κατά του βουλεύματος, εκφράζοντας την άποψη ότι στην περίπτωσή του δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την υφ’ όρον απόλυση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με βούλευμα του Αρείου Πάγου, αναιρείται το προηγούμενο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Πειραιά, το οποίο είχε αποφασίσει την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, με το παρόν βούλευμα, συλλαμβάνεται και επιστρέφει στη φυλακή, για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του. Ωστόσο, δικαιούται αίτημα αποφυλάκισης το οποίο θα καταθέσει εκ νέου στο Δικαστικό Συμβούλιο Πειραιά.

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Ποιος είναι ο αρχηγός της 17Ν

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος γεννήθηκε το 1944 στο Παρίσι και θεωρείται ηγετική μορφή της οργάνωσης 17 Νοέμβρη, η οποία έδρασε στην Ελλάδα από το 1975 έως το 2002.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι γιος του γνωστού αριστερού διανοούμενου και στελέχους της Αντίστασης, Δημήτρη Γιωτόπουλου, ιστορικού ηγέτη του αρχειομαρξιστικού κινήματος. Σπούδασε μαθηματικά και οικονομικά στη Γαλλία και για χρόνια έζησε ανάμεσα σε Παρίσι και Αθήνα.

Οι ελληνικές αρχές τον συνέλαβαν το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς, λίγο μετά την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη, που ξεκίνησε έπειτα από την αποτυχημένη βομβιστική ενέργεια του Σάββα Ξηρού στον Πειραιά.

Στη μεγάλη δίκη της 17Ν, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος κατηγορήθηκε ως ο βασικός καθοδηγητής και ιδεολογικός πυρήνας της οργάνωσης. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για σειρά ανθρωποκτονιών, βομβιστικών επιθέσεων και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

Καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια και πολυετείς καθείρξεις. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι η υπόθεση σε βάρος του ήταν πολιτική δίωξη.

Η 17 Νοέμβρη ευθύνεται για 23 δολοφονίες, μεταξύ των οποίων Αμερικανοί, Βρετανοί και Τούρκοι διπλωμάτες, Έλληνες πολιτικοί, αστυνομικοί, επιχειρηματίες και δημοσιογράφοι. Θεωρείται η πιο πολύνεκρη ένοπλη οργάνωση της μεταπολιτευτικής Ελλάδας.