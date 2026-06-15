Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Η στιγμή που επιστρέφει στη φυλακή με ταξί

Με ταξί επέστρεψε το απόγευμα της Δευτέρας στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, λίγες ώρες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να ακυρώσει το βούλευμα που είχε οδηγήσει στην αποφυλάκισή του πριν από περίπου δύο εβδομάδες.

Έξω από την κατοικία του καταδικασμένου αρχηγού της «17 Νοέμβρη» βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ δεκάδες δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ κατέγραψαν τη στιγμή της αναχώρησής του για τον Κορυδαλλό.

Η εξέλιξη ήρθε μετά την απόφαση του Ε΄ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου να αναιρέσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το οποίο είχε κρίνει ότι πληρούνταν οι προϋποθέσεις για την υφ’ όρον απόλυση του Γιωτόπουλου.

Facebook Twitter Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μέσα στο ταξί για να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού / Φωτ.: Eurokinissi

Facebook Twitter Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος τοποθετεί τα πράγματά του στο ταξί για να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού / Φωτ.: Eurokinissi

Λίγο μετά τις 18:00 διαβιβάστηκε η σχετική εντολή στο Αστυνομικό Τμήμα Βύρωνα, προκειμένου να εκτελεστεί η απόφαση και να οδηγηθεί εκ νέου στις φυλακές, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

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Παρότι ο Γιωτόπουλος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης εισηγήθηκε την άσκηση αναίρεσης, εκτιμώντας ότι δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση υφ’ όρον απόλυσης.

Facebook Twitter Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έξω από σπίτι του πριν επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού / Φωτ.: Eurokinissi

Στο επίκεντρο της εισαγγελικής επιχειρηματολογίας βρέθηκε η ερμηνεία του νόμου 4855/2021, ο οποίος προβλέπει ότι κρατούμενος, εν προκειμένω ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που εκτίει περισσότερες της μίας ποινές ισόβιας κάθειρξης μπορεί να απολυθεί υπό όρους μετά τη συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής κράτησης.

Κατά την εισαγγελική άποψη, η συγκεκριμένη διάταξη έπρεπε να εφαρμοστεί στην περίπτωση του Γιωτόπουλου και όχι το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, στο οποίο είχε στηριχθεί το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά.

Facebook Twitter Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος τοποθετεί τα πράγματά του στο ταξί για να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού / Φωτ.: Eurokinissi

Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο Εφετών είχε αποφασίσει την αποφυλάκιση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια και επιπλέον κάθειρξη 25 ετών, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την καλή διαγωγή του στη φυλακή, την τήρηση των όρων των αδειών που είχε λάβει τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και το γεγονός ότι απέκτησε διδακτορικό τίτλο σπουδών κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Facebook Twitter Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιβιβάζεται σε ταξί για να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού / Φωτ.: Eurokinissi

Μετά την αποφυλάκισή του, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, παρενέβη ζητώντας τον έλεγχο της απόφασης για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, με την υπόθεση να ανατίθεται στον αντεισαγγελέα Σοφοκλή Λογοθέτη, ο οποίος εισηγήθηκε τελικά την αναίρεσή της.