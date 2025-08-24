Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Ποια ήταν η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη που «έφυγε» μετά από μάχη με τον καρκίνο

Σε ηλικία 41 ετών, «έφυγε» από τη ζωή η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, μετά τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου νοσηλευόταν τις 10 τελευταίες μέρες στον Ευαγγελισμό, καθώς η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί. Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 23 Αυγούστου.

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Ποια ήταν η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη που «έφυγε» μετά τη μάχη με τον καρκίνο

Η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου είχε κάνει σπουδές στο Πολυτεχνείο και εργαζόταν σε εταιρεία ένδυσης, ενώ είχε παρουσία ως ηθοποιός στη σειρά του ANT1, «Καληνύχτα μαμά» το 1996.

Ήταν η «κόρη» της Λίλας Καφαντάρη στην αγαπημένη σειρά του ΑΝΤ1 και η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου πριν λίγα χρόνια, το 2017, είχε μιλήσει για τη σειρά αυτή και τον ρόλο της.

«Ήμουν 12 τότε», είχε πει αρχικά, εξηγώντας στη συνέχεια πώς προέκυψε η συνεργασία.

«Τη μεγάλη μου την αδερφή την έχει παντρέψει ο Μίνως Κυριακού γιατί ο γαμπρός μου είναι πιλότος και πέταγε τα αεροπλάνα του και είχαμε μία σχέση. Τώρα ένα κοριτσάκι 10 χρονών αν το ρωτήσεις τι θέλει να κάνει, τι θα σου πει; Ηθοποιός θα σου πει. Πήγα έκανα την οντισιόν με τον Νίκο Μαστοράκη, τον οποίο όταν τον είδα πρέπει να έκλαιγα πέντε μέρες γιατί δεν τον ήθελα καθόλου και τελικά τον αγάπησα πάρα πολύ και τον αγαπώ ακόμα».

Για τον Νίκο Μαστοράκη, είχε σημειώσει πως «σκηνοθετούσε και έγραφε το σενάριο από το δεύτερο επεισόδιο και μετά. Είναι πάρα πολύ αυστηρός, είναι όμως τελειομανής. Για μένα είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος» ενώ για τον λόγο που δεν συνέχισε την υποκριτική, είχε πει: «Ευτυχώς που έκανα τότε τη σειρά και μου έφυγε το μικρόβιο, το ψώνιο. Αν δεν το είχα κάνει τότε, σίγουρα θα το έκανα τώρα. Κατέληξα στο Πολυτεχνείο, έκανα το μεταπτυχιακό μου στο Μετσόβιο και τα τελευταία 7 χρόνια είμαι σε πολυεθνικές εταιρείες».

Η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου διατηρούσε σχέση με τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ και της Ατλέτικο Μαδρίτης από το 2022. Οι δυο τους είχαν επιλέξει αρχικά να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το ζευγάρι πραγματοποίησε την πρώτη κοινή του δημόσια εμφάνιση τον Μάιο του 2023 στο γήπεδο της ΑΕΚ.

Το ζευγάρι είχε πάει και στη μεγάλη συναυλία των Coldplay στην Αθήνα, το καλοκαίρι του 2024, αναρτώντας σχετικά στιγμιότυπα ενώ ακολούθησε και το ταξίδι τους στη Γερμανία για το Euro 2024.

Επίσης, η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου διατηρούσε στενές σχέσεις με την Κατερίνα Καινούργιου και ήταν μία από τις πιο αγαπημένες της φίλες.

Η ίδια είχε αποκαλύψει ότι έπασχε από καρκίνο του μαστού σε ανάρτησή της στις αρχές του χρόνου.

Στις 4 Φεβρουαρίου 2025, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά Καρκίνου είχε δημοσιεύσει φωτογραφία της μέσα από το νοσοκομείο αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά τη δική της περιπέτεια με τον καρκίνο.

«Είμαστε πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζουμε», έγραφε στην ανάρτησή της στέλνοντας το δικό της ηχηρό μήνυμα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου.

«Αυτοί οι δυο άνθρωποι δέσανε. Είναι υπέροχα. Ο ένας φέρεται τέλεια στον άλλον. Είναι υπέροχα. Μέσα από την Αλεξάνδρα, εγώ αγάπησα τον Ντέμη γιατί είδα το μεγαλείο της ψυχής του και το πόσο τέλειος άνθρωπος είναι. Να ξέρετε ότι η Αλεξάνδρα έχει μια πολύ καλή σχέση και με τη Μελίνα και τον Γιώργο, τα παιδιά του και αυτό είναι το πολύ υγιές και όμορφο» είχε πει χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή της.