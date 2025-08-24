Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Ένα τέρας βρέθηκε μπροστά της και πάλεψε μέχρι τέλους» - Το αντίο της οικογένειάς της

Την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της συντρόφου του Ντέμη Νικολαΐδη, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχε αποκαλύψει ότι έπασχε από καρκίνο του μαστού στις 4 Φεβρουαρίου του 2025, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά Καρκίνου, όπου είχε δημοσιεύσει φωτογραφία της μέσα από το νοσοκομείο, μιλώντας πρώτη φορά για τη δική της περιπέτεια.

Όπως έγινε γνωστό όμως, η 41χρονη νοσηλευόταν τις τελευταίες δέκα ημέρες στον Ευαγγελισμό, καθώς η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί και το βράδυ του Σαββάτου έγινε γνωστό πως έφυγε από τη ζωή.

Η οικογένειά της, την αποχαιρέτησε μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, ενημερώνοντας παράλληλα πως η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη στο κοιμητήριο Χολαργού.

Στην ανάρτησή της η οικογένεια της κάνει λόγο για «μία μαχήτρια που μας έμαθε να χαιρόμαστε το κάθε λεπτό που περνάει στην ζωή μας», σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως από εδώ και πέρα θα «είναι το φως που θα μας καθοδηγεί και θα μας προστατεύει».

Η ανάρτηση της οικογένειας της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου