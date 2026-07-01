Ακυρώσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων την Παρασκευή 3 Ιουλίου λόγω απεργίας

Στην ακύρωση όλων των προγραμματισμένων δρομολογίων της από και προς το λιμάνι της Ραφήνας την Παρασκευή 3 Ιουλίου προχώρησε η Fast Ferries, εξαιτίας της 24ωρης απεργίας των ναυτεργατικών σωματείων.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια του επιβατηγού-οχηματαγωγού «FAST FERRIES ANDROS» από τη Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, καθώς και το δρομολόγιο επιστροφής από τη Μύκονο. Παράλληλα, ακυρώνεται και το απογευματινό δρομολόγιο του πλοίου.

Επίσης, δεν θα εκτελεστεί το προγραμματισμένο δρομολόγιο του «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π» από τη Ραφήνα προς Πάρο, Νάξο, Μύκονο και Τήνο.

Η Fast Ferries διευκρινίζει ότι οι επιβάτες που έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια θα ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο μέσο για τις αλλαγές και τις δυνατότητες εξυπηρέτησής τους.

Η 24ωρη απεργία θα ξεκινήσει στις 06:01 το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».

Στο πλαίσιο της απεργίας έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10:00, έξω από το επιβατηγό-οχηματαγωγό «SUPER FERRY».

Τα ναυτεργατικά σωματεία υποστηρίζουν ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφήνας έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια ασφαλείας, καθώς οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων που δραστηριοποιούνται καθημερινά.

Όπως επισημαίνουν, το λιμάνι διαθέτει μόλις πέντε θέσεις πρόσδεσης, ενώ εξυπηρετεί έως και έντεκα πλοία την ημέρα, γεγονός που – σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους – δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των ναυτεργατών, των επιβατών και των κατοίκων της περιοχής.