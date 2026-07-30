Ακτοπλοϊκά δρομολόγια: Ακυρώσεις και αλλαγές λόγω ανέμων - Δείτε πού φυσάει

Οι ισχυροί άνεμοι που φτάνουν μέχρι και τα 9 μποφόρ φέρνουν αναβολές και αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στο Αιγαίο επικρατούν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι έντασης 8 και τοπικά 9 Μποφόρ.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση, από το λιμάνι της Ραφήνας δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του «Θεολόγος Π.» στις 17.30 για Άνδρο, Τήνο και Μύκονο.

Προβλήματα καταγράφονται και στο λιμάνι του Λαυρίου, όπου δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα απογευματινά δρομολόγια για Κύθνο των πλοίων «Μαρμάρι Εξπρές», «Μακεδών» και «Ιονίς».

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια.

Πού φυσάει σύμφωνα με το ανεμολόγιο του meteo.gr - ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Άνδρος: Το επιβατηγό «Super Star» δεν προσέγγισε το λιμάνι λόγω ισχυρών ανέμων

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Super Star», δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι της Άνδρου, λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή.

Το πλοίο πραγματοποιούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, με επιστροφή, ωστόσο δεν κατέστη δυνατός ο κατάπλους του στην Άνδρο εξαιτίας των θυελλωδών βόρειων ανέμων, έντασης 8 έως 9 μποφόρ.

Το σκάφος συνέχισε τον πλου του προς το λιμάνι της Τήνου, μεταφέροντας 317 επιβάτες, 56 Ι.Χ. οχήματα, 11 δίκυκλα και δύο φορτηγά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ