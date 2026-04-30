Κάλυμνος: Ακρωτηριασμός εργαζόμενης σούπερ μάρκετ - Προσελήφθη ως ταμίας αλλά εργαζόταν στο κρεοπωλείο

Νέο σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε, αυτή τη φορά στην Κάλυμνο, με μια γυναίκα να υφίσταται ακρωτηριασμό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, υπάλληλος σε σούπερ μάρκετ, η οποία είχε προσληφθεί ως ταμίας, οδηγήθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι ώρας συνθήκες, να εργαστεί στο πόστο του κιμά, με αποτέλεσμα να έχει ατύχημα, να τραυματιστεί και να ακρωτηριαστεί το ένα δάχτυλο του χεριού της.

Σύμφωνα με τον Σακελλάρη Μαΐλη, μέλος του Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Βόρειας Δωδεκανήσου, η γυναίκα φαίνεται να μην ήταν εκπαιδευμένη ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις ενός τέτοιου πόστου, όπως αυτό του κρεοπωλείου, ενώ φέρεται να εξαναγκάστηκε να εργαστεί εκεί, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί.

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες της εργασίας της, επειδή υπήρχε έλλειψη προσωπικού, την υποχρέωναν να δουλέψει εκεί. Είχε εκφράσει τις ανησυχίες της στους συναδέλφους της», είπε ο Σ. Μαΐλης, ο οποίος ανέφερε ότι, σύμφωνα με την καταγγελία, το σωματείο ζητά την πλήρη αποζημίωση της εργαζόμενης από την εταιρεία, καθώς και την καταβολή του μισθού της για όσο διάστημα δεν μπορεί να εργαστεί.



