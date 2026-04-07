Ακρόπολη: Λεκτικό επεισόδιο αστυνομικών οδήγησε σε αλληλομήνυση και αφαίρεση οπλισμού

Λεκτικό επεισόδιο ανάμεσα σε αστυνομικούς της Υπηρεσίας Περιπολιών, που βρίσκονταν σε διατεταγμένη υπηρεσία, καταγράφηκε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας (6/4) στην περιοχή της Ακρόπολης.

Οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, όπου, κατόπιν εκατέρωθεν υποβολής εγκλήσεων, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο αξιωματικών για -κατά περίπτωση- παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και ψευδή καταμήνυση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ αφαιρέθηκε ο οπλισμός των εμπλεκομένων αστυνομικών και, παράλληλα, κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διενέργεια διοικητικής έρευνας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ