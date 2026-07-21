Ακρόπολη: Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε δύο τουρίστες

Επίθεση με μαχαίρι καταγράφηκε το πρωί της Τρίτης (21/7) στην Ακρόπολη, στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου πιο συγκεκριμένα, απέναντι από το Μουσείο και τα εκδοτήρια εισιτηρίων, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο τουρίστες Αμερικάνικης καταγωγής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, διερχόμενη ενημέρωσε το Κέντρο Άμεσης Δράσης για το περιστατικό στην Ακρόπολη.

Κατά την επέμβαση των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε επιτεθεί απρόκλητα σε ένα ζευγάρι τουριστών, προκαλώντας τους τραύματα. Συγκεκριμένα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας έχει τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι, ενώ η γυναίκα φέρει τραύμα στο χέρι.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη της επίθεσης στην Ακρόπολη.

Ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ