Ακραίος κίνδυνος φωτιάς σε Αθήνα και Εύβοια το Σάββατο

Ιδιαίτερα προσεκτικοί οφείλουν να είναι οι πολίτες το Σάββατο, καθώς ακραίος κίνδυνος φωτιάς αναμένεται αύριο στην Αττική και την Εύβοια σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Άλλες οκτώ περιφέρειες και περιοχές βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Οι περιοχές με τον μεγαλύτερο κίνδυνο για φωτιά το Σάββατο

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής και

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας).

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων),

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας),

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου),

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου),

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων),

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Χανίων),

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης).

⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Σάββατο, 01/08:

🔴 Κατάσταση συναγερμού 5⃣ σε:



📍#Αττική

📍περιοχές #Εύβοια



🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4⃣ σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας



🚒🔥 Επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος 🔥🚒

🔗… pic.twitter.com/Tqi4cMb38E — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.