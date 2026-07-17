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Ακινητοποιήθηκε τρένο της Hellenic Train στο Κιλκίς μετά από βλάβη

Το δρομολόγιο υποκαταστάθηκε με λεωφορεία της Hellenic Train

The LiFO team
The LiFO team
HELLENIC TRAIN ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΕΝΟ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Μουριές, στο Κιλκίς, ακινητοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (17/7) τρένο της Hellenic Train που μετέφερε 61 επιβάτες.

Όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train, το περιστατικό καταγράφηκε στις 16:30, στο δρομολόγιο 1634 (Θεσσαλονίκη - Σέρρες) και η ακινητοποίηση της αμαξοστοιχίας οφείλεται σε τεχνική βλάβη.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το δρομολόγιο 1634 θα υποκατασταθεί με λεωφορεία της Hellenic Train στο τμήμα Μουριές - Σέρρες, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις στους σταθμούς Στρυμώνα και Σκοτούσα.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train για την ακινητοποίηση του τρένου

Παράλληλα, το δρομολόγιο 1635 (Σέρρες - Θεσσαλονίκη) θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με λεωφορεία της Hellenic Train, χωρίς στάσεις στους σταθμούς Σκοτούσα, Στρυμώνας, Δοϊράνη, Χέρσο, Μεταλλικός, Πεδινό, Γαλλικός και Νέα Φιλαδέλφεια.

«Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.» επισημαίνεται καταληκτικά στην ανακοίνωση της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

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