Ακινητοποιήθηκε τρένο της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Η εταιρεία διαχείρισης συρμών, Hellenic Train, ανακοίνωσε σήμερα πως η αμαξοστοιχία IC 56 που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, με 230 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε προσωρινά στις 19:05 στον σταθμό Σφενδάλης, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Η Hellenic Train γνωστοποίησε πως στο σημείο έσπευσαν δύο εφεδρικές μηχανές, προκειμένου να αντικαταστήσουν τις μηχανές της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τρένο συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό του, με καθυστέρηση, όμως, 119 λεπτών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της εταιρείας βρισκόταν κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του δρομολογίου, ενώ προσφέρθηκαν νερά και σνακ.

Hellenic Train: Η ανακοίνωση για το τρένο

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία IC 56 που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, με 230 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε στις 19:05 στον σταθμό Σφενδάλης, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές, προκειμένου να αντικαταστήσουν τις μηχανές της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς τη Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 119 λεπτών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της εταιρείας βρισκόταν κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του δρομολογίου, ενώ προσφέρθηκαν νερά και σνακ.

Απόψε, το τηλεφωνικό κέντρο της Hellenic Train (14511) θα παραμείνει διαθέσιμο για δύο επιπλέον ώρες, έως τις 23:00, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας.

Παράλληλα, στελέχη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών θα βρίσκονται στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, για να υποδεχθούν τους επιβάτες κατά την άφιξή τους και να τους ενημερώσουν αναλυτικά σχετικά με τις προβλεπόμενες διαδικασίες αποζημίωσης.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και συνεργασία του».