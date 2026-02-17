Ακινητοποιήθηκε συρμός του Ηλεκτρικού λόγω διακοπής ρεύματος - Βίντεο από βαγόνι

Συρμός του Ηλεκτρικού ακινητοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου στον Περισσό, έπειτα από διακοπή ρεύματος.

Ενώ ο συρμός κινούνταν προς την Κηφισιά όταν, ξαφνικά στο ύψος του γηπέδου του Απόλλωνα, ακινητοποιήθηκε και έσβησαν τα φώτα. Επιβάτες ανέφεραν ότι επικράτησε αναστάτωση, με αρκετούς να αναρωτιούνται τι είχε συμβεί και άλλους να εκφράζουν φόβο.

Ο οδηγός ενημέρωσε το επιβατικό κοινό ότι ο συρμός θα επανατροφοδοτηθεί με ρεύμα και θα συνεχίσει την πορεία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, «μπήκαν άτομα στις γραμμές, προφανώς για να κάνουν γκράφιτι, και για λόγους ασφαλείας διακόπηκε η παροχή ρεύματος. Το πρόβλημα διήρκεσε περίπου είκοσι λεπτά».

Βίντεο από βαγόνι του συρμού δημοσίευσε ο τηλεοπτικός σταθμός.

Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και το ρεύμα επανήλθε, καθώς φαίνεται ότι εντοπίστηκαν τα άτομα και απομακρύνθηκαν από τις γραμμές, όπου υπήρχε κίνδυνος να παραμένουν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Με πληροφορίες από Star