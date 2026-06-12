Ακαθάριστα οικόπεδα 2026: Ανακοινώθηκε παράταση - Ο λόγος

Ανακοινώθηκε παράταση για τα ακαθάριστα οικόπεδα.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου μετά την αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα, διατύπωσε τη γνώμη ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μία μικρή παράταση για τον καθαρισμό των οικοπέδων, κάτι το οποίο ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ο κ. Τουρνάς γνωστοποίησε ότι η προθεσμία για καθαρισμούς των οικοπέδων θα παραταθεί για μία εβδομάδα, δηλαδή, έως τις 22 Ιουνίου. Η αρχική προθεσμία ήταν έως τις 15 Ιουνίου.

Παράλληλα, η Επιτροπή, υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης των σχετικών εργασιών από τους υπόχρεους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες θα γίνουν δυσκολότερες.

Ειδικότερα, την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου. Θέμα της συνεδρίασης ήταν το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, αναμένεται μεταβολή του καιρού από σήμερα το μεσημέρι μέχρι αύριο το μεσημέρι, στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά στη Μακεδονία, στη Θράκη, πρόσκαιρα στα ορεινά της Ηπείρου, στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στις Σποράδες.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Ακαθάριστα οικόπεδα 2026: Ποιους αφορά

Στο gov.gr, επισημαίνεται στην ανακοίνωση:

«Μπορείτε να υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών, εφόσον είστε ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές, υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται:

σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων

σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο

σε εκτάσεις (περιοχές) εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων από τα όρια των περ. ι) και ιι), εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία, σύμφωνα με το δασικό χάρτη της περιοχής

εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία, σύμφωνα με το δασικό χάρτη της περιοχής

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