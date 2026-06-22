Ακαθάριστα οικόπεδα 2026: Τέλος χρόνου για τις δηλώσεις - Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο €5.000 και φυλάκιση

Λήγει σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα 2026, με τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής να ανέρχονται σε περίπου 610.000, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα.

Οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπέδων έχουν περιθώριο έως τη Δευτέρα 22 Ιουνίου να προχωρήσουν στον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, ενώ υποχρεούνται να τις συντηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών οι πολίτες θα πρέπει να δηλώσουν τους καθαρισμούς των οικοπέδων τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πατώντας ΕΔΩ. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας.

Ακαθάριστα οικόπεδα 2026: Πότε ξεκινούν οι έλεγχοι

Από την Τρίτη 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι από τους δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται και οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, υπάρχει προτεραιοποίηση των ελέγχων στις περιοχές υψηλότερου κινδύνου, σε συνεργασία δήμων και Πυροσβεστικού Σώματος. Παράλληλα, οι δήμοι καλούνται να προχωρούν στον καθαρισμό οικοπέδων όπου απαιτείται, με το σχετικό κόστος να καταλογίζεται στους υπόχρεους.

Ο ίδιος τόνισε ότι ορισμένοι δήμοι εξακολουθούν να βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης των απαραίτητων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Σε ό,τι αφορά το Πυροσβεστικό Σώμα, διευκρίνισε ότι αρμοδιότητά του είναι ο έλεγχος των καταγγελιών, ενώ η επιβολή προστίμων και η βεβαίωση παραβάσεων πραγματοποιούνται από τις κατά τόπους δημοτικές αρχές. Τα σχετικά στοιχεία διαβιβάζονται στη συνέχεια μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών στο υπουργείο Οικονομικών.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον καθαρισμό περιοχών όπου συνυπάρχουν δασικός και αστικός ιστός, σε περιοχές του δικτύου Natura, κοντά σε κρίσιμες υποδομές και γενικότερα σε σημεία όπου η συσσώρευση καύσιμης ύλης μπορεί να συμβάλει στην εκδήλωση ή την εξάπλωση πυρκαγιάς.

Αναφερόμενος στους ελέγχους που ξεκινούν στις 23 Ιουνίου, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, επισήμανε ότι οι δήμοι έχουν την κύρια αρμοδιότητα, με τη συνδρομή των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.

Όπως ανέφερε, οι υπηρεσίες θα πραγματοποιήσουν επιθεωρήσεις στις περιοχές ευθύνης τους, προκειμένου να εντοπιστούν ακαθάριστα οικόπεδα και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες επιβολής προστίμων και καθαρισμού όπου απαιτείται.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν προβλέπεται νέα παράταση της προθεσμίας, υπογραμμίζοντας ότι η σχετική απόφαση έχει ληφθεί βάσει των εισηγήσεων της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Ο υπουργός κάλεσε επίσης τους δήμους να ολοκληρώσουν άμεσα τις εργασίες που τους αναλογούν και να διευκολύνουν τους πολίτες στη διαχείριση των υπολειμμάτων καθαρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε τον ορισμό και τη γνωστοποίηση σημείων συγκέντρωσης κλαδεμάτων και φυτικών υπολειμμάτων, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν πού μπορούν να τα αποθέτουν.

Ακαθάριστα οικόπεδα 2026: Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις

Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται:

Πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης.

Πρόστιμο 100 ευρώ όταν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση.

Πρόστιμο για μη καθαρισμό οικοπέδου ή ακάλυπτου χώρου ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ.

Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον δήμο με καταλογισμό της σχετικής δαπάνης.

Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, που περιλαμβάνουν φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Ακαθάριστα οικόπεδα 2026: Τι περιλαμβάνουν οι καθαρισμοί

Οι υποχρεώσεις καθαρισμού αφορούν κυρίως περιοχές εντός σχεδίου πόλης, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις που βρίσκονται σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία.

Οι απαιτούμενες εργασίες περιλαμβάνουν:

Απομάκρυνση ξηρής βλάστησης και φυτικών υπολειμμάτων.

Κλάδεμα δέντρων και αραίωση θάμνων.

Συλλογή και μεταφορά των υλικών καθαρισμού.

Απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών και απορριμμάτων.

Διατήρηση χαμηλού φορτίου καύσιμης ύλης καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ