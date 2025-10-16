Το αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ για τα οικόπεδα - Τι ζητά για τη συνιδιοκτησία

Επιστολή, με προτάσεις, στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης έστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) για την εξ' αδιαιρέτου συνιδιοκτησία των οικοπέδων.

Η ΠΟΜΙΔΑ, μεταξύ άλλων, προτείνει να μπορεί η απόλυτη πλειοψηφία (51%) της εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας οικοπέδου, να κινήσει τη διαδικασία παροχής δικαστικής αδείας για την ανοικοδόμησή του.

Παράλληλα, η ΠΟΜΙΔΑ ζητά να δοθεί η δυνατότητα αξιοποίησης όλων των οικοδομήσιμων ακινήτων των οποίων η ιδιοκτησιακή πλειοψηφία επιθυμεί την ανοικοδόμησή τους, η δε συνήθως καταχρηστική άρνηση της μειοψηφίας να παύσει να αποτελεί την τροχοπέδη η οποία ζημιώνει την πλειοψηφία των συνιδιοκτητών και παρεμποδίζει την κατασκευή νέων κατοικιών που έχει τόσο ανάγκη η χώρα.

ΠΟΜΙΔΑ: Η επιστολή για τα οικόπεδα

«Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Γιώργο Φλωρίδη

Τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης κ. Γιάννη Μπούγα

Ενταύθα Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2025

ΘΕΜΑ: Πρόταση για νομοθετική διευκόλυνση της ανοικοδόμησης συνιδιόκτητων οικοπέδων.



Αξιότιμοι κε Υπουργέ, κε Υφυπουργέ



Δεκάδες χιλιάδες οικόπεδα σε όλη τη χώρα ανήκουν σε πολλούς εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτες, η οικοδομική αξιοποίηση των οποίων απαιτεί παμψηφία του 100% της συνιδιοκτησίας τους. Αποτέλεσμα αυτού είναι η απαξίωση ενός μεγάλου μέρους της ακίνητης περιουσίας του ελληνικού λαού, εν μέσω μάλιστα περιόδου όπου το πρώτο ζητούμενο είναι η ανέγερση νέων κατοικιών.

Το πρόβλημα αυτό επιχειρήθηκε να λυθεί το 1985 με το νόμο 1562/16-9-85 περί «Οικοδόμησης συνιδιόκτητων ακινήτων» (Εισηγητής ο αείμνηστος Υπουργός Δικαιοσύνης Γεώργ.- Αλ. Μαγκάκης).

Συγκεκριμένα με το άρθρο 1 του νόμου αυτού ορίστηκε ότι «Συγκύριοι τουλάχιστον κατά εξήντα πέντε εκατοστά (65%) οικοπέδου ή γηπέδου που μπορεί να οικοδομηθεί σύμφωνα με το νόμο, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν δικαστικώς να επιτραπεί η οικοδόμησή του κατά το σύστημα της αντιπαροχής, αν συντρέχει αναπόφευκτη ανάγκη ή φανερή ωφέλεια για όλους τους συγκύριους. Την οικοδόμηση κατά το σύστημα της αντιπαροχής μπορεί να την αναλάβει και συγκύριος».

Επειδή η διαδικασία χορήγησης της δικαστικής αυτής άδειας προβλέπει εξάμηνη προδικασία κατάθεσης σε συμβολαιογράφο, σχεδίων όλων των εγγράφων της αντιπαροχής (εργολαβικού, πράξης σύστασης & κανονισμού), σχεδίων της οικοδομής κλπ., δίμηνη τουλάχιστον προθεσμία κοινοποίησης της αγωγής, αντιπροτάσεις της μειοψηφίας και άσκηση χρονοβόρων ενδίκων μέσων.

Επειδή η διαδικασία αυτή για τους παραπάνω λόγους ουδέποτε εφαρμόστηκε στην πράξη και οι γενικότερες συνθήκες και κοινωνικές ανάγκες έχουν αλλάξει, ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ την διαδικασία παροχής δικαστικής αδείας για ανοικοδόμηση συνιδιόκτητου οικοπέδου να δικαιούται να την κινήσει η απόλυτη πλειοψηφία (51%) της συνιδιοκτησίας και να συντμηθούν δραστικά οι προβλεπόμενες προθεσμίες και προϋποθέσεις εφαρμογής της, ώστε η όλη διαδικασία να είναι αποτελεσματική και παραγωγική για όλους τους συνιδιοκτήτες και την κοινωνία γενικότερα.

Με την αλλαγή αυτή θα δοθεί η δυνατότητα αξιοποίησης όλων των οικοδομήσιμων ακινήτων των οποίων η ιδιοκτησιακή πλειοψηφία επιθυμεί την ανοικοδόμησή τους, η δε συνήθως καταχρηστική άρνηση της μειοψηφίας θα παύσει να αποτελεί την τροχοπέδη η οποία ζημιώνει την πλειοψηφία των συνιδιοκτητών και παρεμποδίζει την κατασκευή νέων κατοικιών που έχει τόσο ανάγκη η χώρα.

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία

Με εξαιρετική εκτίμηση



Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματεύς



Στράτος Παραδιάς Τάσος Βάππας

Δικηγόρος Α.Π. – Επίτ. Πρόεδρος UIPI Δικηγόρος Α.Π. - υ.Δ.Ν.

Στράτος Ι. Παραδιάς»