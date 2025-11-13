Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγραφής των αιώνιων φοιτητών από τα ελληνικά πανεπιστήμια, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου.

Όπως τόνισε, «δεν πρόκειται για τιμωρητικό μέτρο, αλλά για μια λογική εξυγίανσης των φοιτητικών καταλόγων, σε εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι γραμματείες των σχολών έχουν ήδη ξεκινήσει την εκκαθάριση των μη ενεργών φοιτητών, με τα στοιχεία να αποστέλλονται στο υπουργείο έως το τέλος του έτους.

Αιώνιοι φοιτητές: Σε ποιους δίνεται επιπλέον χρόνος

Ο κ. Παπαϊωάννου εκτίμησε ότι ο αριθμός των μη ενεργών φοιτητών κυμαίνεται μεταξύ 280.000 και 290.000, διευκρινίζοντας πως έχει δοθεί επιπλέον χρόνος σε όσους έχουν ολοκληρώσει το 70% των σπουδών τους.

«Υπάρχουν και ευεργετικές διατάξεις για φοιτητές που εργάζονται, έχουν προβλήματα υγείας ή εγκυμοσύνη. Αυτοί μπορούν να κάνουν χρήση των ρυθμίσεων του ν+2 ή ν+3», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι το υπουργείο δείχνει «κοινωνική και ακαδημαϊκή ευαισθησία».

Αναφερόμενος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που αποφάσισε ενδιάμεση εξεταστική για όσους κινδυνεύουν με διαγραφή, ο υφυπουργός εξήγησε πως «η συμπληρωματική εξέταση είναι απολύτως νόμιμη, εφόσον γίνεται εντός των χρονικών ορίων. Το αδιαπραγμάτευτο είναι η 31η Δεκεμβρίου».

Ξεκίνησαν τα μαθήματα στα μη κρατικά πανεπιστήμια

Ο κ. Παπαϊωάννου επιβεβαίωσε ότι τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια που αδειοδοτήθηκαν, έχουν ξεκινήσει τα μαθήματά τους από τις 3 Νοεμβρίου, εκτός από τα τμήματα Νομικής, όπου εκκρεμεί η πιστοποίηση. «Ελπίζω εντός της επόμενης εβδομάδας να λήξει και αυτή η εκκρεμότητα», ανέφερε.

Για τα τμήματα που λειτουργούν ήδη, σημείωσε πως οι εγγεγραμμένοι φοιτητές ανέρχονται σε περίπου 500 με 600 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί στα όρια βιωσιμότητας που είχαν καταθέσει τα ίδια τα πανεπιστήμια.

«Πρόκειται για μια ιστορική μεταρρύθμιση στην ανώτατη παιδεία, που μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχαν την τόλμη να φέρουν», ανέφερε ο υφυπουργός, διευκρινίζοντας ότι ο ορθός όρος είναι “μη κρατικά πανεπιστήμια” και όχι «ιδιωτικά».

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι όλα τα δημόσια πανεπιστήμια λειτουργούν φέτος χωρίς καταλήψεις ή εντάσεις, ενώ αξιοποιούν χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμψης για υποδομές και έρευνα. «Ζούμε μια άλλη λογική στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Το δεύτερο σπίτι των φοιτητών είναι πλέον ασφαλές», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στους χώρους των ΑΕΙ, ο κ. Παπαϊωάννου ανέφερε ότι όλα τα πανεπιστήμια έχουν ήδη καταθέσει σχέδια ασφαλείας, ενώ «ο νέος νόμος του Ιουλίου για πειθαρχικές και ποινικές διώξεις εφαρμόζεται ήδη».

«Όπου υπήρξαν ακτιβιστικές ενέργειες ή φθορές περιουσίας, έχουν ξεκινήσει πειθαρχικές διαδικασίες. Αν κάποιος προκαλέσει ζημιές, η Τεχνική Υπηρεσία τις αποτιμά και η ζημία αποδίδεται μέσω εφορίας», δήλωσε, εξηγώντας ότι ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, μπορεί να υπάρξει και απώλεια φοιτητικής ιδιότητας.